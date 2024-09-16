ارتباك في الأسواق بسبب ارتفاع سعر السكر.. أسعار السلع الغذائية اليوم الاثنين 16-9-2024

أسعار السلع الغذائية داخل الأسواق.. حالة من التباين خيمت على أسعار السلع الغذائية اليوم الاثنين 16-9-2034، حيث شهدت أسعار بعض السلع الغذائية ارتفاعا، بينما تراجع البعض الاخر.

ارتفاعات جديدة تشهدها أسعار السلع الغذائية الأساسية بالأسواق اليوم ، وجاء السكر على رأس قائمة السلع الغذائية التى طرأت على أسعارها زيادات، مقارنة بآخر تحديثات مسجلة، وفق بيانات مركز معلومات مجلس الوزراء بشأن أسعار السلع الغذائية والاساسية.

أسعار السلع الغذائية اليو في مصر

ويحرص " الموجز"، على تقديم خدمة نشر أسعار الأسعار الغذائي بالأسواق المحلية، حيث شهدت منصات البحث المختلفة تزايد شديد من قبل المواطنين للاستفسار عن أسعار السلع الغذائي لشرائها استعدادا لاستقبال المدارس، وفقا للأسعار التى أعلنتها بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، والتي جاءت كالآتي:

ارتفاع أسعار السلع الغذائية اليوم

زيت الذرة يكون 104 جنيه وزن 1 لتر.

- شاي العروسة 10.24 جنيه.

- كيلو شاي سجل 238.5 جنيه.

- كيلو المكرونة السائبة 21 جنيه.

- الحلاوة الطحينية 107.19 جنيه.



أسعار السكر



ارتفاع أسعار السكر اليوم

ارتفع سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024 في الأسواق .

بلغ متوسط سعر كيلو السكر المعبأ، حوالي 39.02 جنيه، وبلغ أدنى سعر للكي 30 جنيهًا، فيما بلغ أقصى سعر للكيلو 60 جنيهًا



أسعار البقوليات اليوم

أما عن أسعار البقوليات اليوم، فإنها شهدت استقرار نسبي مقارنة بأسعار أمس، حيث سجلت الأرقام التالية:

كيلو الأرز السائب 31.27 جنيه

كيلو الفول سجل 56.35 جنيه

وكيلو الفاصوليا السائب 65 جنيها

وكيلو السمسم الأبيض بسعر 155.86 جنيه.

كيلو الفول المعبأ سجل 46.11 جنيه.

أما العدس الأصفر 65 جنيه



أسعار البيض اليوم

سعر البيض البلدي: 5.89 جنيه.

- سعر البيض الأبيض: 5.45 جنيه.

- سعر البيض الأحمر: 5.61 جنيه.

أسعار السلع التموبنية

أسعار السلع التموبنية 2024

- سكر معبأ 1 كجم 12.60 جنيه.

- مسلى صناعي 800 جم 36 جنيهًا.

- زيت خليط 800 مللي 30 جنيهاً.

- شاي ناعم 40 جم 5 جنيهات.

- مكرونة 800 جم 15.5 جنيه.

- صلصة 300 جم 8 جنيهات.

- مكرونة 400 جم 7.75 جنيه.

- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا 18 جنيهًا.

- عدس مجروش 500 جم 21 جنيهًا.

- مربى أنواع 350 جراما 16 جنيهًا.

- فول معبأ 500 جم 9 جنيهات.

- علبة مرقة دجاج 6 جنيهات.

- دقيق معبأ 1 كجم 18 جنيهًا.

- جبنة تتراباك 250 جم 14 جنيه.

- جبن أبيض زنة 125 جرام 7 جنيهات.

- صابون غسيل 125 جم 3 جنيهات.

- مسحوق أتوماتيك 800 كجم 25 جنيهًا.

- صابون تواليت 125جم 7.50 جنيه.

- مسحوق عادي يدوي 800 جم 16 جنيهًا.

- لبن جاف 125 جم 25.5 جنيه.

- خل 5% 900 ملي 6 جنيهات.

- كيس سائل غسيل أواني 80 جم 3 جنيهات.

- كيس ملح طعام 300 جم 1.25 جنيه.

- بسكويت يويوز سادة جنيه ونصف.

- حلاوة طحينية سادة 40 جم 4 جنيهات.

- بسكويت يويوز ويفر 2.75 جنيه.

- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

- طحينة بيضاء ظرف 24 جرامًا 2.50جنيه.

- قهوة سريعة الذوبان 18 جم 4 جنيهات.

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