"حازم المنوفي" يقترح ضوابط للسيطرة على أسعار السلع الغذائية واستقرار الأسواق

أسعار السلع الغذائية.. صرح حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، أن الصفقات التي تبرمها الحكومة مع الجهات المختلفة سواء الحكومية أو القطاع الخاص تساهم بشكل كبير في التأثير الإيجابي على أسعار السلع الغذائية بعدة طرق، منها على سبيل المثال تحقيق استقرار الأسعار وذلك من خلال تأمين كميات كافية من السلع الغذائية وبصفة خاصة الأساسية، أسعار تنافسية، مما يخفف العبء عن المواطنين في ظل الارتفاع الكبير والمتزايد في أسعار الغذاء ليس في مصر فقط، بل في العالم كله، وهنا يستوجب على الحكومة القيام بدورها في استقرار الأسعار ومنع التقلبات الكبيرة التي قد تحدث بسبب العرض والطلب.

تحقيق استقرار الأسعار وتأمين الكميات الكافية

أضاف المنوفي، في بيانه الصحفي الذي اطلعت عليه “الموجز”، أن من ضمن الطرق التي تتخذها الدولة لاستقرار الأسواق، تأمين كميات كبيرة من السلع الغذائية لتحقيق الاستقرار في الأسعار.

هذه الخطوة تضمن توافر السلع في الأسواق بأسعار مناسبة، مما يقلل من الضغط على المستهلكين ويحميهم من التقلبات السعرية التي قد تؤدي إلى أزمات اقتصادية.

تخفيض التكاليف من خلال الصفقات التجارية

أشار المنوفي إلى أن تخفيض التكاليف يعد أحد الأساليب التي تلجأ إليها الدولة لتحقيق استقرار الأسعار. فإذا شملت الصفقات الحكومية شراء السلع بكميات كبيرة أو بشروط تجارية مفضلة، فقد يؤدي ذلك إلى خفض تكلفة شراء السلع، وهو ما ينعكس إيجاباً على أسعار المستهلكين، ويعزز من قدرتهم على تحمل التكاليف المعيشية.

السلع الغذائية

تحسين سلاسل التوريد وتعزيز التعاون مع الموردين

وأوضح المنوفي أن إبرام الصفقات التي تعزز التعاون مع الموردين، أو تضمن التوريد المستمر، وهي أحد أهم آليات تحسين كفاءة سلاسل التوريد، مما يقلل من مشاكل الانقطاع أو نقص السلع، ويعزز الاستقرار في السوق والسيطرة على الأسعار.

دور الدعم الحكومي في استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية

وقال رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، أن زيادة الدعم الحكومي يأتي ضمن طرق الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير السلع الغذائية، خاصة إذا كانت الصفقات تتضمن دعمًا حكوميًا للسلع الأساسية، وهو ما يدعم تقليل تكاليف الإنتاج أو التوريد، مما يساهم في الحفاظ على أسعار معقولة.

تعزيز المنافسة وفتح أسواق جديدة

تحدث المنوفي عن تعزيز المنافسة كأحد العوامل الإيجابية للصفقات الحكومية، ، من خلال فتح أسواق جديدة أو توسيع الشراكات التجارية، يساعد على تشجع عمل الصفقات والمنافسة بين الموردين، مما يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات والسلع الغذائية المعروضة وتقليل الأسعار.

السلع الغذائية

التأثيرات الإيجابية للصفقات المدروسة على المستهلكين

اختتم المنوفي تصريحاته بالتأكيد على أنه عندما تتم الصفقات بحذر وبتخطيط جيد، تكون لها تأثيرات إيجابية على استقرار وتحسين أسعار السلع الغذائية للمستهلكين، وشدد على ضرورة تقليل سلسلة تداول السلع، والذي يخفض من تكلفة السلع؛ ومن ثم انخفاض أسعارها على المستهلك النهائي، ومن ثم شعور المواطن بالجهد المبذول من الحكومة في توفير غذاء آمن بسعر معقول طول الوقت، ودون حدوث نقص أو أزمة في توافر السلعة.

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