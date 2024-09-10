أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الثلاثاء 10-9-2024.. متى تنخفض الأسعار؟

أسعار السلع الغذائية الأساسية.. استقرت أسعار السلع الغذائية الأساسية في مصر اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، بعد سلسلة من الانخفاضات التي شهدتها الفترة الماضية, وشملت هذه السلع العديد من الأصناف الهامة مثل السكر، الشاي، الفول، العدس، زيت الذرة، المكرونة، والبيض، مما يعكس توازنًا نسبيًا في السوق بعد التقلبات الأخيرة.

ما هي السلع الغذائية الأساسية

السلع الغذائية الأساسية هي المنتجات التي لا غنى عنها في النظام الغذائي اليومي للأفراد، وتشمل الأرز والقمح المستخدمين في صنع الخبز والمكرونة، والذرة والبقوليات مثل الفول المصري والفاصوليا والعدس، والتي تُعد مصادر رئيسية للبروتين النباتي, وتشمل أيضًا الزيوت النباتية مثل زيت الذرة وزيت عباد الشمس، إلى جانب الألبان ومنتجاتها، اللحوم، الأسماك، السكر، البيض، الخضروات، الفواكه، بالإضافة إلى المشروبات الأساسية كالشاي والقهوة.

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم

ترصد جريدة “الموجز” اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024, وفقًا لآخر بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء, وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار السلع الغذائية

تراجع سعر لتر زيت الذرة بنسبة 8.38% ليصل إلى 101.6 جنيه.

انخفض سعر كيلو المكرونة المعبأة بنسبة 2.98% ليسجل 30.97 جنيه.

شهدت المكرونة السائبة انخفاضًا بنسبة 4.25%، لتسجل 25.89 جنيه للكيلو.

انخفض سعر الأرز المعبأ بنسبة 1.99%، ليباع الكيلو مقابل 33 جنيهًا.

هبط سعر لتر زيت عباد الشمس بنسبة 13.86% ليصل إلى 83.75 جنيه.

انخفض سعر عبوة الشاي (40 جرامًا) بنسبة 0.62% ليصبح 12.88 جنيهًا.

سجل سعر كيلو السكر 35.6 جنيه بانخفاض نسبته 3.42%.

تراجع سعر الفول المعبأ بنسبة 10.15% ليصل الكيلو إلى 55.16 جنيه.

انخفض سعر العدس المعبأ بنسبة 6.46%، ليبلغ 61.27 جنيه للكيلو.

هبط سعر البيض البلدي بنسبة 4.31%، ليباع كل بيضة بسعر 6.22 جنيه.

متي تنخفض الأسعار في مصر لعام 2024

أسعار السلع الأساسية

يتوقع خبراء شعبة المواد الغذائية في اتحاد الغرف التجارية أن تستمر أسعار بعض السلع الغذائية في الانخفاض خلال الفترة المقبلة، مدعومة بتحسينات في الإنتاج وزيادة كفاءة سلاسل التوريد، بالإضافة إلى استقرار السياسات الاقتصادية, وقد تؤدي هذه العوامل إلى مزيد من الانخفاض في أسعار السلع، مما ينعكس إيجابًا على قدرة المستهلكين الشرائية واستقرار السوق.

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