أسعار الأرز الشعير والسلع الأساسية اليوم الأحد 8-9-2024 في الأسواق

أسعار الأرز الشعير..مع حلول موسم الحصاد في مصر، شهدت أسعار الأرز الشعير استقرارًا ملحوظًا، ويحرص العديد من المواطنين على متابعة أحدث أسعار السلع الغذائية الأساسية خاصة أسعار الأرز الشعير.

أسعار الأرز الشعير اليوم

تتناول جريدة "الموجز" تفاصيل أسعار الأرز الشعير اليوم الأحد 8 سبتمبر 2024، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء, وجاءت الأسعار كالتالي:

استقر سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة عند 14,900 جنيه.

بينما بلغ سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 13,900 جنيه.

كما وصل سعر طن الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% إلى 24,000 جنيه.

واستقر سعر طن الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% عند 22,000 جنيه.

سعر الأرز الشعير

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم

تباينت أسعار الأرز الأبيض حسب نوع الحبة، وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل سعر كيلو الأرز الأبيض ذو الحبة العريضة بين 32 و35 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الأرز الأبيض ذو الحبة الرفيعة إلى حوالي 30 جنيهًا.

بلغ سعر الأرز الأبيض المخصص للبطاقات التموينية 16.3 جنيهًا.

تراوحت أسعار أرز الضحى في المحلات الكبرى والهايبر ماركت بين 38 جنيهًا.

سجلت أسعار كيلو الأرز الحبة الرفيعة كسر 5% بين 26 و29 جنيهًا.

سعر الأرز الشعير

أسعار السلع الأساسية اليوم

تراجعت أسعار السلع الأساسية, وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر اللتر من زيت الذرة شهد انخفاضًا بنسبة 8.38% ليصل إلى 101.6 جنيه.

سعر المكرونة المعبأة انخفض بنسبة 2.98% ليصبح الكيلو بسعر 30.97 جنيه.

سعر المكرونة السائبة تراجع بنسبة 4.25% ليبلغ الكيلو 25.89 جنيه.

سعر الأرز المعبأ تراجع بنسبة 1.99% ليباع الكيلو بسعر 33 جنيهًا.

سعر لتر زيت عباد الشمس انخفض بنسبة 13.86% ليصل إلى 83.75 جنيه.

سعر عبوة الشاي (فئة 40 جرامًا) تراجع بنسبة 0.62% ليبلغ 12.88 جنيهًا.

سعر كيلو السكر وصل إلى 35.6 جنيه، مسجلًا تراجعًا بنسبة 3.42%.

سعر الفول المعبأ شهد انخفاضًا بنسبة 10.15% ليصل الكيلو إلى 55.16 جنيه.

سعر العدس المعبأ انخفض بنسبة 6.46% ليصبح الكيلو بسعر 61.27 جنيه.

سعر البيض البلدي تراجع بنسبة 4.31% لتباع البيضة بسعر 6.22 جنيهات.

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