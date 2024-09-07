أسعار الأرز الشعير والأبيض اليوم السبت 7 سبتمبر 2024 في الأسواق

أسعار الأرز الشعير..شهدت أسعار الأرز الشعير في مصر استقراراً ملحوظاً مع حلول موسم الحصاد، ويتطلع العديد من المواطنين إلى معرفة أحدث أسعار هذه السلعة الأساسية، لذا يرصد موقع "الموجز" أسعار الأرز الشعير اليوم السبت 7 سبتمبر وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأرز الشعير اليوم

شهد سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة استقراراً عند 14,900 جنيه.

بينما بلغ سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 13,900 جنيه، وذلك نتيجة وفرة المعروض.

كما وصل سعر طن الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% إلى 24,000 جنيه.

وظل سعر طن الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% عند 22,000 جنيه.

سعر كيلو الأرز الأبيض

تنوعت أسعار الأرز الأبيض حسب نوع الحبة، وجاءت الأسعار كالتالي:

بلغ سعر كيلو الأرز الأبيض ذو الحبة العريضة بين 32 و35 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الأرز الأبيض ذو الحبة الرفيعة حوالي 30 جنيهًا.

ووصل سعر الأرز الأبيض المخصص للبطاقات التموينية إلى 16.3 جنيهًا.

تراوحت أسعار أرز الضحى في المحلات الكبرى والهايبر ماركت بين 38 جنيهًا.

بينما سجلت أسعار كيلو الأرز الحبة الرفيعة كسر 5% بين 26 و29 جنيهًا.

سعر الأرز الشعير

توقّع رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات المصرية زيادة كبيرة في إنتاج الأرز الشعير خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، ليصل الإنتاج إلى 6 ملايين طن شعير.

وستسهم هذه الزيادة في وفرة المعروض في الأسواق، مما قد يؤدي إلى استقرار الأسعار, مشيرًا إلى أن هذه التطورات الإيجابية ستفيد المستهلكين، حيث سيصبح الأرز متاحاً بأسعار مناسبة.

العوامل المؤثرة على الأسعار

أرجع رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز، الانخفاض الكبير في أسعار الأرز إلى زيادة الإنتاج المحلي والفائض من المخزون، مؤكدًا على الجهود الناجحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز وتلبية احتياجات السوق المحلية, وأن هذه الإنجازات تعكس اهتمام الدولة بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

سعر الأرز اليوم

أبرز المحافظات المنتجة للأرز

تستمر محافظات كفر الشيخ، الدقهلية، البحيرة، الشرقية، والغربية في تصدر قائمة أكبر المحافظات إنتاجاً للأرز الشعير، وتقدر المساحة المزروعة بنحو 700 ألف فدان.

كما تساهم محافظات أخرى بمساحات أقل في زراعة الأرز، ويعد الأرز ذو الحبة العريضة من أفضل الأنواع وأعلاها سعراً مقارنة بالأرز ذو الحبة الرفيعة، مما يجعله الخيار المفضل للكثير من المستهلكين للتخزين.

نصائح لتخزين الأرز الشعير

تعريض الأرز لمدة 5 أيام لأشعة الشمس المباشرة.

وضع شكائر الأرز على حوامل خشبية لمنع التعرض للرطوبة.

يجب أن تكون الغرفة جيدة التهوية.

وضع أسلاك على النوافذ لتجنب دخول القوارض التي قد تؤدي إلى تلف المحصول.

وضع الأرز داخل شكائر بلاستيكية أو من الخيش والتأكد من سلامتها وخلوها من الثقوب.

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