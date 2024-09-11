تعرف على أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024

أسعار السلع الغذائية.. شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في مصر اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا، وذلك بعد سلسلة من الانخفاضات التي حدثت خلال الفترة الماضية, وشمل الاستقرار عدة أصناف هامة مثل السكر، الشاي، الفول، العدس، زيت الذرة، المكرونة، والبيض، مما أظهر توازنًا نسبيًا في السوق عقب التقلبات الأخيرة.



ما هي السلع الغذائية الأساسية



تشمل السلع الغذائية الأساسية المنتجات الضرورية التي تُستهلك يوميًا في النظام الغذائي للأفراد، مثل الأرز والقمح المستخدمين في صنع الخبز والمكرونة، بالإضافة إلى الذرة والبقوليات كالفول المصري والفاصوليا والعدس التي تُعد مصادر غنية بالبروتين النباتي, كما تضم الزيوت النباتية مثل زيت الذرة وزيت عباد الشمس، إلى جانب الألبان ومنتجاتها، اللحوم، الأسماك، السكر، البيض، الخضروات، الفواكه، والمشروبات الأساسية كالشاي والقهوة.

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم



رصدت جريدة “الموجز” اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024، وفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، استقرارًا في الأسعار على النحو التالي:

أسعار السلع الغذائية

تراجع سعر لتر زيت الذرة بنسبة 8.38% ليصل إلى 101.6 جنيه.

انخفض سعر كيلو المكرونة المعبأة بنسبة 2.98% ليسجل 30.97 جنيه.

شهدت المكرونة السائبة انخفاضًا بنسبة 4.25%، لتسجل 25.89 جنيه للكيلو.

انخفض سعر الأرز المعبأ بنسبة 1.99%، ليباع الكيلو مقابل 33 جنيهًا.

هبط سعر لتر زيت عباد الشمس بنسبة 13.86% ليصل إلى 83.75 جنيه.

انخفض سعر عبوة الشاي (40 جرامًا) بنسبة 0.62% ليصبح 12.88 جنيهًا.

سجل سعر كيلو السكر 35.6 جنيه بانخفاض نسبته 3.42%.

تراجع سعر الفول المعبأ بنسبة 10.15% ليصل الكيلو إلى 55.16 جنيه.

انخفض سعر العدس المعبأ بنسبة 6.46%، ليبلغ 61.27 جنيه للكيلو.

هبط سعر البيض البلدي بنسبة 4.31%، ليباع كل بيضة بسعر 6.22 جنيه.

توقعات انخفاض الأسعار في مصر لعام 2024

أسعار السلع الغذائية



توقع خبراء شعبة المواد الغذائية في اتحاد الغرف التجارية استمرار انخفاض أسعار بعض السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى تحسينات في الإنتاج وزيادة كفاءة سلاسل التوريد، واستقرار السياسات الاقتصادية, ويُساهم ذلك في خفض الأسعار بشكل أكبر، مما ينعكس إيجابًا على القدرة الشرائية للمستهلكين واستقرار السوق.

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