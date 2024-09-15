"احسب ميزانيتك".. اسعار السلع الأساسية اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

سجلت اسعار السلع الأساسية في الأسواق المصرية اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024، حالة من الاستقرار مع وجود بعض التفاوتات الطفيفة بين المنتجات المختلفة, ليبلغ سعر كيلو الأرز 33.76 جنيه، فيما سجل كيلو الفول المعبأ 56.73 جنيه, في حين وصل سعر كيلو السكر المعبأ إلى 39.02 جنيه.

أسعار السلع الأساسية اليوم

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعه أسعار السلع الأساسية يوميًا, لتحديد مزانيتهم, لذا رصدت جريدة “الموجز” أسعار السلع الأساسية اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024, حسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

تفاصيل أسعار السلع

أعلنت بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء عن أسعار السلع التالية:

أسعار السلع الغذائية

سجل زيت الذرة سعر 104.17 جنيه للتر.

بلغ شاي العروسة 11.08 جنيه.

استقر سعر كيلو الشاي عند 247.57 جنيه.

سجلت المكرونة السائبة 26.18 جنيه للكيلو.

بلغ سعر الحلاوة الطحينية 107.19 جنيه للكيلو.

استقر سعر كيلو الأرز عند 33.76 جنيه.

وصل سعر كيلو الفول المعبأ إلى 56.73 جنيه.

بلغ سعر كيلو الدقيق 26.39 جنيه.

استقر سعر كيلو السكر المعبأ عند 34.5 جنيه.

بلغ سعر كيلو المكرونة المعبأ 32.62 جنيه.

سجل العدس الأصفر 68.65 جنيه للكيلو.

أسعار البيض اليوم

شهدت أسعار البيض اليوم ثباتًا،وجاءت على النحو التالي وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية:

أسعار السلع الأساسية

بلغ سعر البيض البلدي 6.35 جنيه للبيضة.

استقر سعر البيض الأبيض عند 5.81 جنيه للبيضة.

سجل البيض الأحمر 6.02 جنيه للبيضة.

أسعار البقوليات اليوم

شهدت أسعار البقوليات استقرارًا ملحوظًا في تعاملات اليوم، وكانت الأسعار كالتالي:

بلغ سعر الأرز السائب 26.65 جنيه للكيلو.

سجل الفول الصحيح السائب 43.33 جنيه للكيلو.

استقرت الفاصوليا السائبة عند 65 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر السمسم الأبيض 155.86 جنيه للكيلو.

سجل الفول المعبأ 56.43 جنيه للكيلو.

بلغ سعر العدس الأصفر 68.65 جنيه للكيلو.

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