موعد انخفاض أسعار السلع الغذائية داخل الأسواق المصرية

أسعار السلع الغذائية في مصر 2024 .. تباينت أسعار السلع الغذائية بشكل ملحوظ داخل الأسواق المصرية، خلال تعاملات اليوم السبت 14-9-2024، وجاء الأرز والفول والعدس والزيت والبيض، على رأس قائمة السلع الاساسية التى يبحث عنها المواطنون، حيث تعتمد عليهم ربات البيوت بشكل شبه يومي.

شهدت منصات البحث المختلفة تزايد شديد من قبل المواطنين للاستفسار عن أسعار السلع الغذائية وموعد انخفاضها بعد موجة الارتفاعات التي سيطرت على معظم اسعار السلع الغذائية خلال الفترة الماضية.

متى تنخفض الأسعار في مصر 2024 ؟

لا تزال التساؤلات حول موعد انخفاض أسعار السلع الغذائية تسيطر على ألسنة المواطنين داخل الشارع المصري، خاصة بعد اعلان الحكومة خلال الفترة الماضية عن تقديم حزمة من التيسيرات الضريبية الجديدة، والتي سوف تؤثر بشكل كبير في القطاع الصناعى، وستسهم في خفض الأسعار بشكل عام السلع الغذائية بشكل خاص.

وكشف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن الاستقرار يخيم على أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الحالية ، مؤكد أن عدد كبير من السلع الغذائية في مصر شهدت تراجعا ملحوظا وملموسا بسبب استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، الذي أدى إلى انخفاض تكلفة استيراد السلع الغذائية، ما انعكس على أسعارها في السوق المحلية، فضلا عن زيادة المعروض من السلع داخل المنافذ الحكومية المنتشرة في جميع محافظات مصر.

ما هى السلع الغذائية الأساسية؟

ويحرص " الموجز"، على تقديم خدمة نشر أسعار الأسعار الغذائية بالأسواق المحلية، وفقا للأسعار التى أعلنتها بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، والتي جاءت على التحو الآتي:

أسعار الأرز اليوم

أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر 2024

بلغ سعر كيلو الأرز المعبأ: 33.93 جنيها.

سجل سعر كيلو الفول المعبأ: 60.77 جنيهًا

سجل سعر كيلو الدقيق المعبأ: 28.38 جنيهاً.

سجل سعر لتر زيت عباد الشمس: 91.47 جنيهاً.

سجل سعر كيلو السكر المعبأ: 36.9 جنيها.

سجل سعر كيلو المكرونة المعبأة: 31.8 جنيها.

سجل سعر كيلو العدس المعبأ: 66.57 جنيهاً.

سجل سعر البيضة البلدي 6.23 جنيهاً.

سجل سعر شاي ليبتون 40 جرام 12.99جنيها.

سجل سعر كيلو الأرز السائب: 25.62جنيها.

سجل سعر كيلو الفول السائب: 43.17جنيها.

سجل سعر كيلو السمسم الأبيض 145 جنيهاً.

اسعار اللحوم والدواجن اليوم:

لا يفوتك أسعار السلع الأساسية اليوم السبت 14-9-2024 في الأسواق





سجل سعر كيلو اللحوم الطازجة: 404.46 جنيهاً.

سجل سعر كيلو الدواجن الطازجة: 103.6 جنيهاً.

أسعار الجبن والألبان.



سجل سعر كيلو الجبن الرومي: 247.4 جنيها.

سجل سعر كيلو اللبن السائب: 28.56 جنيهاً.

سجل سعر كيلو المسلى الصناعي: 121.23 جنيهاً.

سجل سعر كيلو المسلي البلدي 357.52 جنيهاً.

أسعار السلع الغذائية

أسعار السلع التموينية اليوم 2024

سعر سكر معبأ كيلو جرام بـ 12.60 جنيه.

- سعر زيت خليط 800 مللي بـ 30 جنيهًا.

- سعر مكرونة 800 جرام بـ 15.50 جنيه.

- سعر جبنة تتراباك 250 جرامًا بـ 7.50 جنيه.

- سعر جبنة تتراباك 500 جرام بـ 14 جنيهًا.

- سعر مسحوق أتوماتيك 800 جرام بـ 25 جنيهًا.

- سعر مسحوق عادي يدوي 800 جرام بـ 16 جنيهًا.

- سعر مكرونة 400 جرام بـ 7.75 جنيه.

- سعر عدس مجروش 500 جرام بـ 21 جنيهًا.

- سعر فول معبأ 500 جرام بـ 9 جنيهات.

- سعر مربى أنواع 350 جرامًا بـ 16 جنيهًا.

- سعر صابون غسيل 125 جراما بـ 3 جنيهات.

- سعر صابون تواليت 125 جراما بـ 7.50 جنيه.

- سعر مسلى صناعي 800 جرام بـ 36 جنيهًا.

- سعر بسكويت تومورو أنواع بـ 3 جنيهات.

- سعر بسكويت بوو أنواع بـ 3.75 جنيه.

- سعر بسكويت يويوز سادة بـ 1.50 جنيه.

- سعر بسكويت يويوز ويفر أنواع بـ 2.75 جنيه.

- سعر شاي ناعم 40 جراما بـ 5 جنيهات.

- سعر صلصة 300 جرام بـ 8 جنيهات.

- سعر تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بـ 18 جنيهًا.

- سعر لبن جاف 125 جراما بـ 25.50 جنيه.

- سعر خل 5% 900 مللي بـ 6 جنيهات.

- سعر کیس ملح طعام 300 جرام بـ 1.25 جنيه.

- سعر بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بـ 3 جنيهات.

- سعر طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بـ 3.75 جنيه.

- سعر قهوة سريعة الذوبان 18 جراما بـ 4 جنيهات.

- سعر علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بـ 6 جنيهات

- سعر دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كيلوجرام بـ 18 جنيهًا.

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