تعرف على أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الخميس 12-9-2024 في الأسواق

أسعار السلع الغذائية الأساسية.. شهدت بعض أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الخميس تراجعًا مثل الأرز، والفول، والدقيق، والزيت، والمكرونة، في حين ارتفعت أسعار اللحوم، والدواجن، والجبن الأبيض, وفقًا للبيانات الصادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء، والذي ينشر تحديثات يومية عبر "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

أسعار السلع الغذائية الأساسية

يهتم العديد من المواطنين بمتابعة أحدث التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع الغذائية, لذا ترصد جريدة “الموجز” أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الخميس 12-9-2024, وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الأساسية

أظهرت بيانات اليوم الخميس 12-9-2024 تراجعًا في أسعار عدد من السلع الأساسية، وجاءت كالتالي:

أسعار السلع الأساسية

وصل سعر كيلو الأرز المعبأ إلى 33.84 جنيه، بتراجع قدره 63 قرشًا.

انخفض سعر كيلو الفول المعبأ إلى 52.1 جنيه، متراجعًا بمقدار 9.97 جنيه.

بلغ سعر كيلو الدقيق المعبأ 25.88 جنيه، مسجلًا انخفاضًا بمقدار 2.37 جنيه.

تراجع سعر لتر زيت عباد الشمس ليصبح 77 جنيهًا، بانخفاض قدره 10.49 جنيه.

انخفض سعر كيلو السكر المعبأ إلى 36.84 جنيه، متراجعًا بمقدار 3.28 جنيه.

بلغ سعر كيلو المكرونة المعبأة 31.79 جنيه، مسجلًا تراجعًا بمقدار 1.14 جنيه.

تراجع سعر كيلو العدس المعبأ إلى 61.8 جنيه، بانخفاض قدره 4.7 جنيه.

بلغ سعر لتر زيت الذرة 93.13 جنيه، مسجلًا انخفاضًا بمقدار 7.21 جنيه.

ارتفع سعر كيلو الفول السائب إلى 42.86 جنيه، بزيادة 83 قرشًا.

وصل سعر كيلو الأرز السائب إلى 27.88 جنيه، بارتفاع قدره 37 قرشًا.

وصل سعر كيلو السمسم الأبيض إلى 155.86 جنيه.

بلغ سعر كيلو العدس الأصفر 67.46 جنيه.

بلغ سعر كيلو الفاصوليا السائب 65 جنيهًا.

أسعار اللحوم ومنتجات الألبان

في المقابل، شهدت بعض السلع ارتفاعًا في أسعارها اليوم, وجاءت الأسعار كالتالي:



أسعار اللحوم

ارتفع سعر كيلو اللحوم الطازجة إلى 389.34 جنيه، بزيادة قدرها 3.5 جنيه.

بلغ سعر كيلو الدواجن الطازجة 98.9 جنيه، مسجلًا ارتفاعًا بمقدار 2.5 جنيه.

بلغ سعر كيلو الجبن الأبيض 140.4 جنيه، مسجلًا ارتفاعًا بمقدار 1.71 جنيه.

ارتفع سعر كيلو الجبن الرومي إلى 254.47 جنيه، بزيادة قدرها 1.19 جنيه.

وصل سعر كيلو اللبن السائب إلى 29.84 جنيه، بارتفاع 29 قرشًا.

ارتفع سعر كيلو المسلي الصناعي إلى 108.09 جنيه، بزيادة قدرها 9.35 جنيه.

أسعار البيض اليوم

استقرت أسعار البيض اليوم وفقًا للبيانات من "بوابة الأسعار المحلية والعالمية"، وسجلت كالآتي:

بلغ سعر البيضة الواحدة 6.51 جنيه.

وصل سعر البيضة الواحدة إلى 7.58 جنيه.

بلغ سعر البيضة الواحدة 6.12 جنيه.

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