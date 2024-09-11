بشائر سارة من التموين.. تعزيز مخزون السلع وانخفاض أسعار الزيت الفترة المقبلة

أعلنت الهيئة العامة لـ السلع التموينية، التابعة لوزارة التموين، عن تعاقدها لشراء 76,200 طن من زيت الطعام الخام، حيث تشمل الصفقة 69,700 طن من زيت عباد الشمس المستورد و6,500 طن من زيت الصويا الخام المحلي، ويتم دفع ثمنها بالجنيه المصري، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز، حيث يأتي هذا التعاقد تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بهدف تعزيز مخزون البلاد من السلع الأساسية لأكثر من ستة أشهر.

مخزون يكفي لأكثر من 7 أشهر

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مخزون البلاد من زيت التموين يكفي لتلبية احتياجات البطاقات التموينية لمدة تصل إلى 7.6 أشهر.

مشاركة في معرض "أهلاً مدارس 2024"

وفي سياق آخر، تشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، في معرض "أهلاً مدارس 2024" في مدينة نصر. تقدم الشركة من خلال مجمعاتها الاستهلاكية وشركاتها التابعة مجموعة متنوعة من السلع الغذائية وغير الغذائية، بما في ذلك المنظفات.

تخفيضات على السلع الأساسية

تُعرض السلع الأساسية بأسعار مخفضة، حيث يُباع السكر بسعر 27 جنيهاً للكيلو بدلاً من 35 جنيهاً، وكيس الأرز بوزن 1 كيلو يبدأ من 24 جنيهاً، والأرز عريض الحبة بوزن 1 كيلو بسعر 25 جنيهاً، وزيت الطعام بعبوة لتر بسعر 50 جنيهاً.

أهمية الصفقة الجديدة من زيت التموين

يُعتبر الزيت التمويني من السلع الأساسية التي تُوزع على البطاقات التموينية، مما يضمن توفيره بأسعار مدعومة للمواطنين ذوي الدخل المحدود، ويساهم توفير كميات كبيرة من الزيت التمويني يساهم في استقرار الأسعار في السوق المحلي، مما يقلل من تأثير تقلبات الأسعار العالمية على المستهلكين.

كما يساهم تعزيز مخزون الزيت التمويني يعزز الأمن الغذائي للبلاد، حيث يضمن وجود احتياطي استراتيجي طويل الأمد، ويقلل من الاعتماد على الاستيراد في الأوقات الحرجة، حيث إن شراء كميات من الزيت الخام المحلي يعزز الاقتصاد المحلي ويدعم المزارعين والمنتجين المحليين، مما يساهم في نمو القطاع الزراعي والصناعي في مصر.