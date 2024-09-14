أسعار السلع الأساسية اليوم السبت 14-9-2024 في الأسواق

تعد متابعة أسعار السلع الأساسية من أهم الأمور التي تشغل بال الكثيرين, باعتبارها جزءًا لا غنى عنه من حياة كل أسرة، فهي تشمل السلع التي نعتمد عليها يوميًا مثل الأرز والفول والسكر والزيت.

أسعار السلع الغذائية الأساسية

تعتبر أسعار السلع الغذائية الأساسية من أهم الخدمات التي يتابعها عدد كبير من المواطنين عبر محرك بحث جوجل, ويتساءل المواطنين باستمرار عن أسعار السلع الأساسية, لذا ترصد جريدة “الموجز” أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم السبت 14 سبتمبر 2024, وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الأساسية اليوم

سجلت أسعار السلع الأساسية اليوم حالة من الاستقرار الملحوظ، وجاءت أبرز الأسعار كالتالي:

أسعار السلع الأساسية

وصل سعر زيت الذرة عبوة 1 لتر إلى 104 جنيهات.

بلغ سعر شاي العروسة 10.24 جنيه.

استقر سعر كيلو الشاي عند 238.5 جنيه.

بلغ سعر كيلو المكرونة السائبة 21 جنيهًا.

سجلت الحلاوة الطحينية سعر 107.19 جنيه.

وصل سعر كيلو الأرز إلى 31.27 جنيه.

حقق كيلو الفول المعبأ سعر 56.35 جنيه.

استقر سعر كيلو الدقيق عند 22.37 جنيه.

بلغ سعر كيلو السكر المعبأ 34.5 جنيه.

سجل كيلو المكرونة المعبأ 32.93 جنيه.

استقر سعر العدس الأصفر عند 65 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

شهدت أسعار البيض اليوم استقرارًا واضح، وجاءت كالآتي:

بلغ سعر البيض البلدي 5.89 جنيه.

استقر سعر البيض الأبيض عند 5.45 جنيه.

سجل سعر البيض الأحمر 5.61 جنيه.

أسعار البقوليات اليوم

شهدت أسعار البقوليات استقرارًا واضحًا في تعاملات اليوم، وكانت الأسعار على النحو التالي:

أسعار السلع

وصل سعر كيلو الأرز السائب إلى 31.27 جنيه.

سجل سعر كيلو الفول 56.35 جنيه.

استقر سعر كيلو الفاصوليا السائبة عند 65 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو السمسم الأبيض 155.86 جنيه.

وصل سعر كيلو الفول المعبأ إلى 46.11 جنيه.

استقر سعر العدس الأصفر عند 65 جنيهًا.

ما هي السلع الأساسية؟

تتضمن السلع الأساسية مثل الأرز، السكر، الزيت، والبروتيات كالبيض واللحوم والدواجن ، وهي عناصر أساسية لا غنى عنها في كل منزل، وتؤثر تقلبات أسعارها بشكل مباشر على قدرتنا على توفير احتياجاتنا اليومية.

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