"موقع حكومي".. أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الجمعة 13-9-2024 في الأسواق

تُعد متابعة أسعار السلع الغذائية الأساسية في مصر من الأمور المهمة للمستهلكين والتجار على حد سواء والتي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية, وتمثل هذه السلع جزءًا كبيرًا من الإنفاق الأسري المرتبط بالقرارات الشرائية والاستهلاكية.

أسعار السلع الغذائية الأساسية

شهدت الأسواق المصرية استقرارًا في أسعار السلع الأساسية اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024، وترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم, وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

أسعار السلع الأساسية في الأسواق

سجلت أسعار السلع الأساسية اليوم استقرارًا ملحوظًا في السوق، وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار السلع

بلغ سعر لتر زيت الذرة نحو 104 جنيه.

جاء شاي العروسة بسعر 10.24 جنيه.

سجل كيلو الشاي نحو 238.5 جنيه.

بلغ سعر كيلو المكرونة السائبة نحو 21 جنيهًا.

وبلغت الحلاوة الطحينية نحو 107.19 جنيه للكيلو.

واستقر سعركيلو الأرز عند 31.27 جنيه.

وسجل كيلو الفول المعبأ نحو 56.35 جنيه.

بلغ سعر كيلو الدقيق نحو 22.37 جنيه.

وبلغ كيلو السكر المعبأ نحو 34.5 جنيه.

وحقق كيلو المكرونة المعبأة نحو 32.93 جنيه.

سجل العدس الأصفر نحو 65 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم

سجلت أسعار البيض اليوم وفقًا لبيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء المصري، كالتالي:

السلع الأساسية

بلغ سعر البيضة البلدي نحو 5.89 جنيه.

سجل سعر البيضة البيضاء نحو 5.45 جنيه.

ووصل سعر البيضة الحمراء إلى 5.61 جنيه.

أسعار البقوليات اليوم

شهدت أسعار البقوليات اليوم استقرارًا نسبيًا مقارنةً بأسعار يوم أمس، وجاءت كالتالي:

بلغ سعر كيلو الأرز السائب نحو 31.27 جنيه.

وسجل سعر كيلو الفول نحو 56.35 جنيه.

جاء سعر كيلو الفاصوليا السائبة بـ 65 جنيهًا.

وسجل كيلو السمسم الأبيض بسعر 155.86 جنيه.

سجل كيلو الفول المعبأ 46.11 جنيه.

ووصل العدس الأصفر إلى 65 جنيهًا للكيلو.

ويأتي ذلك الاستقرار في ظل جهود مستمرة للحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمستهلكين.

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