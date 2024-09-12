شعبة المواد الغذائية توضح تأثير الإجراءات الضريبية الجديدة على قطاع الصناعات الغذائية

الإجراءات الضريبية الجديدة.. أشار حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، إلى أن الإجراءات الضريبية الجديدة التي أعلنها وزير المالية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على قطاع السلع الغذائية. أكد المنوفي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطوات إصلاح اقتصادي تتخذها الدولة المصرية، وأن تقديم الحوافز الضريبية يساهم بشكل كبير في تنشيط الصناعة والعديد من القطاعات الاقتصادية في مصر.

حازم المنوفي

كيف تسهم الإجراءات الضريبية في تحسين المناخ العام للأعمال؟

أوضح المنوفي في بيان صحفي اطلعت عليه “الموجز” أن القرارات والإجراءات الضريبية تؤدي إلى تحسين البيئة العامة للأعمال, ويعزز هذا التحسين من استقرار قطاع السلع الغذائية، ويمكن أن ينعكس زيادة الدعم والتحفيز إيجابيًا على الاستثمارات وتوسيع الأعمال في هذا القطاع.

ما تأثير تبسيط الإجراءات الضريبية على الأعباء المالية للشركات؟

أضاف المنوفي أن تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيض الغرامات على التأخير قد يؤدي إلى تقليل الأعباء المالية على الشركات في قطاع السلع الغذائية, ويساهم ذلك في تخفيض التكاليف العامة، مما يعزز من قدرة الشركات على النمو والتوسع.

أشار المنوفي إلى أن التسهيلات المقدمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر قد تشجع الشركات الصغيرة في قطاع السلع الغذائية على النمو والتوسع, من الممكن أن يعزز ذلك من تنافسية السوق، مما يعود بالفائدة على القطاع بأسره.

السلع الغذائية

أكد المنوفي أن جهود دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي قد تسهم في تنظيم السوق وزيادة الشفافية, والتي يكون لهذا التأثير الإيجابي تأثير على جودة السلع والخدمات في السوق.

ما هو تأثير الإجراءات الضريبية الجديدة على الأداء الاقتصادي للقطاع؟

أوضح المنوفي أن تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل المأموريات الضريبية يمكن أن يؤدي إلى تجربة أفضل للشركات, ويساعد ذلك على تسريع الإجراءات وتقليل التعقيدات، مما يعود بالنفع المباشر على الشركات في قطاع السلع الغذائية.

بشكل عام، أكد المنوفي أن الإجراءات الضريبية الجديدة تسهم في تحسين المناخ العام للقطاع، مما يؤثر إيجابيًا على الأداء الاقتصادي لشركات السلع الغذائية.

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