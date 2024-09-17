أسعار السلع الغذائية والتموينية اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 في الأسواق

شهدت أسعار السلع الغذائية استقراراً في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء، الموافق 17 سبتمبر 2024، وسجلت العديد من السلع مستويات أسعار متقاربة مقارنة بالأيام السابقة, وتستعرض جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أسعار السلع الغذائية حسب ما جاء عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

أسعار السلع الأساسية اليوم

استقرت أسعار عدد من السلع الأساسية في الأسواق، وجاءت الأسعار كالتالي:

بلغ سعر لتر زيت الذرة 94.1 جنيه.

تم تسعير شاي العروسة بـ 10.95 جنيه.

بلغ سعر كيلو الشاي 234.63 جنيه.

سجل كيلو المكرونة السائبة 25.33 جنيه.

وصلت الحلاوة الطحينية إلى 107.19 جنيه للكيلو.

استقر سعر كيلو الأرز عند 34.26 جنيه.

بلغ سعر كيلو الفول المعبأ 53.04 جنيه.

سجل كيلو الدقيق 25.44 جنيه.

وصل سعر كيلو السكر المعبأ إلى 36.85 جنيه.

جاء كيلو المكرونة المعبأة بـ 20.83 جنيه.

بلغ سعر العدس الأصفر 68.4 جنيه.

أسعار البيض اليوم

جاءت أسعار البيض اليوم الثلاثاء وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية كالتالي:

أسعار البيض اليوم

البيض البلدي: 6.42 جنيه.

البيض الأبيض: 8.43 جنيه.

البيض الأحمر: 6.3 جنيه.

أسعار البقوليات اليوم

شهدت أسعار البقوليات استقراراً نسبياً مقارنة باليوم السابق، وجاءت الأسعار كالتالي:

بلغ سعر كيلو الأرز السائب 27 جنيه.

وصل سعر كيلو الفول إلى 42.62 جنيه.

استقرت أسعار كيلو الفاصوليا السائبة عند 65 جنيه.

سجل كيلو السمسم الأبيض 159.27 جنيه.

بلغ سعر كيلو الفول المعبأ 53.04 جنيه.

جاء سعر العدس الأصفر بـ 68.4 جنيه.

أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024

أعلنت وزارة التموين توفير السلع التموينية للمواطنين لشهر سبتمبر 2024 عبر بطاقات التموين، ويستمر صرف هذه السلع طوال الشهر وفقًا للدعم المخصص لكل فرد على البطاقة التموينين, وحرصت الوزارة على توفير 31 صنفًا من السلع المدعمة للمواطنين, وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار السلع التموينية 2024

سعر سكر معبأ (1 كجم): 12.60 جنيه.

سعر أرز معبأ (1 كجم): 12.60 جنيه.

سعر زيت خليط (800 مللي): 30 جنيهًا.

سعر شاي ناعم (40 جرام): 5 جنيهات.

سعر مكرونة معبأة (400 جرام): 6.50 جنيه.

سعر دقيق معبأ (1 كجم): 18 جنيهًا.

سعر مكرونة معبأة (800 جرام): 13 جنيهًا.

سعر فول معبأ (500 جرام): 9 جنيهات.

سعر عدس مجروش (500 جرام): 21 جنيهًا.

سعر مسلى صناعي (800 جرام): 36 جنيهًا.

سعر صلصة (300 جرام): 8 جنيهات.

سعر مربى (350 جرام): 16 جنيهًا.

سعر تونة مفتتة (140 جرام): 18 جنيهًا.

سعر جبنة تتراباك (250 جرام): 14 جنيهًا.

سعر جبنة تتراباك (125 جرام): 7 جنيهات.

سعر مسحوق عادي يدوي (800 جرام): 16 جنيهًا.

سعر مسحوق أتوماتيك (800 جرام): 25 جنيهًا.

سعر صابون غسيل (125 جرام): 3 جنيهات.

سعر صابون تواليت (125 جرام): 7.50 جنيه.

سعر لبن جاف (125 جرام): 25.50 جنيه.

سعر خل 5% (900 مللي): 6 جنيهات.

سعر ملح طعام (300 جرام): 1.25 جنيه.

سعر علبة مرقة دجاج (8 مكعبات): 6 جنيهات.

سعر سائل غسيل أواني (80 جرام): 3 جنيهات.

سعر بسكويت يويوز سادة (25 جرام): 1.5 جنيه.

سعر بسكويت أنواع: 3.75 جنيه.

سعر بسكويت ويفر أنواع: 2.75 جنيه.

سعر قهوة سريعة الذوبان (18 جرام): 4 جنيهات.

سعر طحينة بيضاء (140 جرام): 2.50 جنيه.

سعر بار حلاوة طحينية سادة (40 جرام): 3 جنيهات.

متى تنخفض أسعار السلع الغذائية 2024

أفادت شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية بأن المزيد من السلع ستشهد انخفاضًا خلال الفترة المقبلة, كما صرح حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن أسعار السلع الغذائية والأساسية في السوق المحلية قد انخفضت بنسب تتراوح بين 5 و8% خلال الشهر الماضي.

وأوضح المنوفي أسباب تراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية، مثل الزيت والمكرونة وطبق البيض، مشيرًا إلى أن انخفاض تكاليف الإنتاج جاء نتيجة تراجع أسعار مدخلات الإنتاج مثل الأعلاف والدقيق والحبوب الزيتية.

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