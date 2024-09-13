siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

بيزنس وبورصة

بتمويل سعودي ليبي.. رويترز: مصر تشتري 20 شحنة غاز طبيعي مسال لمواجهة أزمة الطاقة في الشتاء

شحنات الغاز
شحنات الغاز

أفادت مصادر تجارية اليوم الجمعة أن مصر أكملت ترسية مناقصة طرحتها مؤخراً لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات الشتاء، وذلك بسبب تراجع حاد في الإنتاج المحلي للغاز، وتعد هذه هي المرة الأولى منذ عام 2018 التي تطرح فيها مصر مناقصة لتلبية الطلب الشتوي، وفقاً لتقرير رويترز، الذي ينشره لكم موقع الموجز

مصر تشتري 20 شحنة غاز طبيعي

المناقصة التي طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول أغلقت في 12 سبتمبر، وتهدف لتغطية الطلب في الربع الأخير من عام 2024، حيث تم ترسيتها على أساس الدفع المؤجل لمدة ستة أشهر.

التحديات والسوق التنافسي

وذكر مصدر تجاري أن الهيئة تلقت عروضاً من أكثر من 15 جهة كبرى بأسعار تنافسية للغاية، رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة ونقص المعروض في السوق، موضحة أن الأسعار جاءت أقل بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40% عن الأسعار المتوقعة في السوق.

موعد تسليم الشحنات 

 وأوضحت ثلاثة مصادر تجارية أن المناقصة تم ترسيتها بعلاوة تتراوح بين 1.70 دولار و1.90 دولار فوق سعر الغاز القياسي في منصة تداول عقود الغاز (تي.تي.إف) الهولندية، حيث تتضمن الشحنات 17 شحنة سيتم تسليمها بين 4 أكتوبر و29 نوفمبر إلى المحطة العائمة في ميناء العين السخنة على البحر الأحمر بمصر، بالإضافة إلى ثلاث شحنات أخرى إلى ميناء العقبة في الأردن.

لا يفوتك

بالتقسيط على 7 سنوات.. توصيل الغاز الطبيعي لـ 118 منطقة جديدة بالجمهورية

آخرها كيما.. 4 شركات أسمدة توقف مصانعها بسبب إمدادات الغاز الطبيعي

200 مليون دولار

 بحسب مصادر لرويترز، فإن السعودية وليبيا قامتا بتمويل شراء شحنات الغاز بقيمة 200 مليون دولار على الأقل لمساعدة مصر في مواجهة أزمة الطاقة.

 وفي سياق متصل، دعا وزير البترول السفراء الجدد في مصر إلى التواصل مع الشركات العالمية لتشجيعها على الاستثمار في البلاد، كما أكد رئيس الوزراء على توفير الشحنات اللازمة من الغاز والمازوت لضمان استمرار توليد الكهرباء، حيث تهدف المناقصة، التي طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول وأغلقت في 12 سبتمبر، إلى تغطية الطلب في الربع الأخير من 2024 وجرت ترسيتها على أساس الدفع المؤجل لستة أشهر.

بعد توقف دام 7 أيام.. أبو قير للأسمدة تستأنف تشغيل مصانعها مع عودة إمدادات الغاز الطبيعي

مصانع الأسمدة تغلق أبوابها و5 شركات تبحث عن النجاة بسبب إمدادات الغاز.. والأمن الغذائي التهديد الأكبر (تفاصيل)

لا يفوتك

من هي صفية بن زقر ؟.. معلومات هامة وشخصية عن رائدة الفن التشكيلي السعودي

أسعار الذهب عالميا تواصل ارتفاعها الجنوني.. الأوقية تلامس 2600 دولار

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024

القصة الكاملة لضرب سفينة قمح متجهة إلى مصر.. ووزارة التموين تعلق
تم نسخ الرابط