بتمويل سعودي ليبي.. رويترز: مصر تشتري 20 شحنة غاز طبيعي مسال لمواجهة أزمة الطاقة في الشتاء

أفادت مصادر تجارية اليوم الجمعة أن مصر أكملت ترسية مناقصة طرحتها مؤخراً لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات الشتاء، وذلك بسبب تراجع حاد في الإنتاج المحلي للغاز، وتعد هذه هي المرة الأولى منذ عام 2018 التي تطرح فيها مصر مناقصة لتلبية الطلب الشتوي، وفقاً لتقرير رويترز، الذي ينشره لكم موقع الموجز.

مصر تشتري 20 شحنة غاز طبيعي

المناقصة التي طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول أغلقت في 12 سبتمبر، وتهدف لتغطية الطلب في الربع الأخير من عام 2024، حيث تم ترسيتها على أساس الدفع المؤجل لمدة ستة أشهر.

التحديات والسوق التنافسي

وذكر مصدر تجاري أن الهيئة تلقت عروضاً من أكثر من 15 جهة كبرى بأسعار تنافسية للغاية، رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة ونقص المعروض في السوق، موضحة أن الأسعار جاءت أقل بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40% عن الأسعار المتوقعة في السوق.

موعد تسليم الشحنات

وأوضحت ثلاثة مصادر تجارية أن المناقصة تم ترسيتها بعلاوة تتراوح بين 1.70 دولار و1.90 دولار فوق سعر الغاز القياسي في منصة تداول عقود الغاز (تي.تي.إف) الهولندية، حيث تتضمن الشحنات 17 شحنة سيتم تسليمها بين 4 أكتوبر و29 نوفمبر إلى المحطة العائمة في ميناء العين السخنة على البحر الأحمر بمصر، بالإضافة إلى ثلاث شحنات أخرى إلى ميناء العقبة في الأردن.

200 مليون دولار

بحسب مصادر لرويترز، فإن السعودية وليبيا قامتا بتمويل شراء شحنات الغاز بقيمة 200 مليون دولار على الأقل لمساعدة مصر في مواجهة أزمة الطاقة.

وفي سياق متصل، دعا وزير البترول السفراء الجدد في مصر إلى التواصل مع الشركات العالمية لتشجيعها على الاستثمار في البلاد، كما أكد رئيس الوزراء على توفير الشحنات اللازمة من الغاز والمازوت لضمان استمرار توليد الكهرباء، حيث تهدف المناقصة، التي طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول وأغلقت في 12 سبتمبر، إلى تغطية الطلب في الربع الأخير من 2024 وجرت ترسيتها على أساس الدفع المؤجل لستة أشهر.