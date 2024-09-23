ارتفاع أسعار النفط اليوم داخل الأسواق العالمية وخام برنت يسجل 75.09 دولار

شهدت أسعار النفط اليوم الاثنين 23-9-2024، ارتفاعا داخل الأسواق العالمية، حيث صعدت العقود الآجلة لأسعار النفط مسجلة نحو 75.09 دولار للبرميل، وتتأثر أسعار النفط بعدة عوامل يأتي على رأسها التوترات التوتر التي تخيم على منطقة الشرق الأوسط.

تأثرت أسعار النفط بشكل كبير بالحرب الدائرة داخل منطقة الشرق الأوسط كل من إسرائيل وإيرا، وكانت الفترة الماضية قد شهدت انخفاضا في أسعار النفط العالمية، إلا أنه مع تزايد وتيرة الحرب والتهديدات بين الجانب الإسرائيلي، والإيراني، تأثرت أسعار النفط، وفوجئ الجميع بارتفاعها بصورة كبيرة بعد حالة من الهبوط النسبي.

أسعار النفط اليوم

وفسر بعض خبراء الإقتصاد، الارتفاعات التي سيطرت على أسعار النفط، بوجود مخاوف كبيرة لدى السوق العالمي في نقص الحصة المخصصة للتصدير للسوق العالمي بعد قيام الدول التي تعيش الحروب باستيراد كميات تزيد على حاجتها استعدادا لأية أزمات قد تطول أراضيها.

أسعار النفط داخل الاسواق العالمية

وقالوا محللون الاقتصاد، إن خفض أسعار الفائدة، التي أقرها الفيدرالي الأمريكي، 50 نقطة أساس قد يشير إلى نقاط ضعف في الاقتصاد الأمريكي، مما يعزز المخاوف بشأن الطلب على النفط.

أسعار النفط

سعر برميل النفط

ويستعرض “ الموجز”، خلال السطور التالية آخر المستجدات التي طرأت علي أسعار النفط، والتي جاءت على النحو الآتي:

ارتفاع أسعار النفط اليوم



صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 60 سنتا، أو 0.8% إلى 75.09 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 64 سنتا، أو 0.9%، إلى 71.64 دولار.

كما بلغ الخامان ارتفاعا في الجلسة السابقة بدعم من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وانخفاض الإمدادات الأمريكية في أعقاب هبوب الإعصار فرنسين، وصعدت الأسعار الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي.

توقعات أسعار النفط

وحدت توقعات اقتصادية ضعيفة في الصين والولايات المتحدة، وهما من أكبر المستهلكين، من المكاسب.

وأكد ييب جون رونج خبير استراتيجيات السوق في آي جي: احتدم التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط قد يدعم أسعار النفط بشكل جيد بسبب مخاطر اندلاع صراع أوسع نطاقا في المنطقة.

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