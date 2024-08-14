أسعار النفط اليوم.. ارتفاعات تضرب الأسواق مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا اليوم الأربعاء، وسط تراجع في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة، مع زيادة الترقب في الأسواق لاحتمالات تصاعد التوترات الجيوسياسية، والتي قد تؤثر على إمدادات النفط العالمية، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

أسعار النفط اليوم:

سجلت العقود الآجلة لخام برنت زيادة قدرها 41 سنتًا، ما يعادل 0.5%، ليصل سعر البرميل إلى 81.10 دولار. وفي المقابل، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنفس المقدار بنسبة 0.5% ليبلغ 78.76 دولار للبرميل.

انخفاض مخزونات النفط:

أفاد معهد البترول الأمريكي (API) بانخفاض كبير في مخزونات الخام الأمريكية بلغ 5.21 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في التاسع من أغسطس، وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى انخفاض قدره مليوني برميل فقط. هذا الانخفاض في المخزونات يعد مؤشرًا قويًا على أن الطلب على النفط في الولايات المتحدة لا يزال قويًا ومستدامًا، مما يدعم أسعار النفط في الأسواق العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي تراجعًا في مخزونات البنزين بواقع 3.69 مليون برميل، في حين سجلت مخزونات المقطرات زيادة طفيفة قدرها 612 ألف برميل. هذه الأرقام تشير إلى وجود استهلاك قوي للوقود في الولايات المتحدة، مما يعزز من ارتفاع أسعار النفط.

العوامل الجيوسياسية وتأثيرها على الأسعار:

على الرغم من البيانات الإيجابية حول الطلب، يظل القلق الأكبر في الأسواق مرتبطًا بالعوامل الجيوسياسية. إذ إن تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط يمثل تهديدًا محتملًا على استقرار إمدادات النفط العالمية.

وأكد دانيش ليم، محلل الاستثمار لدى فيليب نوفا، أن "العوامل الجيوسياسية هي المشكلة الأكبر"، مشيرًا إلى أن تصعيد التوترات في الشرق الأوسط قد يدفع بأسعار النفط إلى مستويات أعلى خلال الأسابيع المقبلة.

هذا الترقب والقلق من تأثيرات التوترات الجيوسياسية على إمدادات النفط يعزز من أهمية مراقبة التطورات في هذه المنطقة، والتي قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد اتجاه أسعار النفط العالمية في المستقبل القريب.

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