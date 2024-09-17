ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا اليوم،وذلك بسبب التوقعات بخفض محتمل لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه المرتقب في منتصف والمقرر في 17-18 سبتمبر, تزامنًا مع نمو العقود الآجلة لخام برنت والخام الأمريكي، رغم أن المكاسب تم تقييدها بسبب المخاوف الاقتصادية والبيانات الضعيفة من الصين.

أسعار النفط اليوم

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر بمقدار 38 سنتًا، ليصل السعر إلى 71.99 دولارًا للبرميل, في الوقت ذاته، زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر أكتوبر بمقدار 49 سنتًا، ليصل السعر إلى 69.14 دولارًا للبرميل.

تأثير خفض أسعار الفائدة

تزايدت التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي قد يتخذ قرارًا بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بدلاً من 25 نقطة أساس التي كانت متوقعة سابقًا, ويشير خفض أسعار الفائدة عادةً إلى تقليل تكاليف الاقتراض، مما قد يحفز النشاط الاقتصادي ويزيد من الطلب على النفط.

ومع ذلك، يعبّر المحللون عن قلقهم من أن خفضًا كبيرًا قد يكون مؤشرًا على مشاكل اقتصادية أعمق في الولايات المتحدة، مما قد يؤثر سلبًا على الطلب على النفط, وترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية توقعات المحللين الأقتصادين على الأوضاع الأقتصادية.

أسعار النفط

تعليقات المحللين

علق كيلفين وونج، كبير محللي السوق في OANDA، على الأوضاع قائلًا إن خفض 50 نقطة أساس قد يشير إلى نقاط ضعف في الاقتصاد الأمريكي، مما يعزز المخاوف بشأن الطلب على النفط.

تأثير البيانات الاقتصادية من الصين

شهدت سوق النفط تخفيفًا في التفاؤل بسبب البيانات الاقتصادية الأخيرة من الصين، التي أظهرت تباطؤًا في نمو الإنتاج الصناعي إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر خلال أغسطس.

أسعار النفط

كما، تراجعت مبيعات التجزئة وأسعار المنازل الجديدة في الصين، مما أثار القلق بشأن الطلب على النفط في البلاد.

رغم الارتفاعات التي شهدتها أسعار النفط، ظل السوق يواجه تحديات متعددة, تتواصل المتغيرات الاقتصادية، مثل خفض أسعار الفائدة والتطورات الاقتصادية في الصين، في التأثير على توقعات السوق وسلوك الأسعار.

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