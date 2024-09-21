ارتفاع أسعار البنزين بعد زيادة سعر اسطوانة البوتجاز.. اعرف التفاصيل

لا يخلو حديث بين المواطنين، في مصر سواء داخل وسائل المواصلات ومواقع التواصل الاجتماعي، من السؤال حول زيادة أسعار البنزين بعد قرار الحكومة الخاص بزيادة أسعار الغاز، وزيادة سعر اسطوانة الغاز، حيث أعرب البعض عن خوفهم من حدوث زيادة جديدة في أسعار البنزين والمنتجات البترولية، حيث يترتب على ارتفاع اسعار البنزبن والغاز زيادة في السلع والخدمات.

زيادة أسعار البنزين

وتتصدر أسعار البنزين، محركات البحت على المواقع الإلكترونية، للاطمئنان على استقرار أسعار البنزين وعدم حدوث أى تغيرات عليها، وحتى كتابة هذه الكلمات لم يصدر أي قرارات رسمية من قبل لجنة تسعير المنتجات البترولية بشأن رفع أسعار البنزين.

ارتفاع أسعار البنزين

ارتفاع أسعار البنزبن في مصر

ويستعرض “ الموجز ”، خلال السطور التالية موعد رفع أسعار البنزين والمنتجات البترولية بعد تطبيق زيادة أسعار الغاز، ومن المقرر، أن الحكومة المصرية سوف ترفع الدعم على المنتجات البترولية تدريجيًا حتى نهاية عام 2025، وأن الحكومة، ولكن حتى الآن لم تعلن عن نيتها في زيادة ربع سنوية لأسعار البنزين والمنتجات البترولية.

أسعار البنزين اليوم

1- سجل سعر بنزين 95، نحو 15 جنيهًا للتر

سعر بنزين 92

2- بلغ سعر بنزين بنزين 92، حوالي 13.75 جنيهًا للتر

سعى بنزين 80

3- وصل سعر بنزين 80، إلى 12.25 جنيهًا للتر

سعر لتر السولار

4- سجل سعر لتر السولار نحو 11.50 جنيهًا للتر

سعر لتر الكيروسين

5- وصل سعر لتر الكيروسين، إلى 11.50 جنيهًا للتر

سعر لتر المازوت

6- بلغ سعر لتر المازوت المورَّد لباقي الصناعات، حوالي 8500 جنيه للطن

سعر أسطوانة البوتاجاز

أصدر مجلس الوزراء، قرارًا بشأن ترشيد دعم المواد البترولية والغاز الطبيعي بتحريك سعر أسطوانة الغاز سعة 12.5 كيلو إلى 150 جنيها، والأسطوانة سعة 25 كيلو بسعر 200 جنيه.

ونشرت الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، نص قرار مجلس الوزراء بشأن سعر أسطوانة الغاز الجديد، حيث حدد سعر أسطوانة الغاز سعة 12.5 كيلو جرام بسعر 150 جنيها، بينما أسطوانة الغاز سعة 25 كيلو جرام بسعر 300 جنيها، أما طن الغاز صب غير شامل نولون النقل سجل 12 ألف جنيه.

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