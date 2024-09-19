أسعار البنزين والسولار اليوم بعد زيادة سعر أسطونات البوتاجاز

تزامنًا مع قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار أسطوانات الغاز، شهدت محركات البحث اهتمامًا كبيرًا من قبل المواطنين لمعرفة أحدث أسعار البنزين والسولار ليوم الخميس 19 سبتمبر 2024، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

أسعار البنزين والسولار اليوم

نقدم لكم تحديثًا شاملاً لأسعار البنزين والسولار، حيث يحرص الموجز على توفير خدمة إخبارية محدثة على مدار اليوم. وفيما يلي قائمة الأسعار الحالية:

بنزين 95: 15 جنيهًا للتر. بنزين 92: 13.75 جنيهًا للتر. بنزين 80: 12.25 جنيهًا للتر. السولار: 11.50 جنيهًا للتر. الكيروسين: 11.50 جنيهًا للتر. المازوت للصناعات: 8500 جنيه للطن.

أسعار أسطوانات الغاز

بالتوازي مع تحديث أسعار الوقود، شهدت أسطوانات الغاز أيضًا زيادة ملحوظة في الأسعار:

سعر أسطوانة الغاز المنزلي سعة 12.5 كيلوجرام بلغ 150 جنيهًا عند تسليمها من مستودعات التوزيع.

سعر أسطوانة الغاز التجاري سعة 25 كيلوجرام وصل إلى 200 جنيه عند تسليمها للمستهلك.

أسعار الغاز الصب والمازوت

شهدت أسعار الغاز الصب والمازوت بعض التغيرات أيضًا:

الغاز الصب: وصل سعر الطن إلى 12,000 جنيه.

مازوت محطات الكهرباء: ارتفع سعر الطن المورَّد لمحطات توليد الكهرباء من 2,500 جنيه إلى 6,500 جنيه، مع استمرار تثبيت السعر للمصانع الأخرى.

تأتي هذه التحديثات كجزء من سلسلة الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية وضبط السوق المحلي.

وكانت مصر قد رفعت أسعار الوقود عدة مرات خلال السنوات الثلاث الماضية التي تعرضت فيها البلاد لأزمة اقتصادية حادة، ساهمت في تراجع كبير بقيمة عملتها المحلية مقابل الدولار الأميركي.

وتنفق مصر حاليا مليارات الدولارات على دعم أسعار الوقود والطاقة لملايين المستهلكين، وهو ما انتقده مسؤولون حكوميون وخبراء اقتصاديون عدة مرات، بمن فيهم خبراء صندوق النقد الدولي الذي رفع قرضه لمصر في الآونة الأخيرة.

وقدّر صندوق النقد في أبريل أن دعم الوقود في مصر يتعين أن ينخفض ​​من 331 مليار جنيه مصري (6.8 مليار دولار) في العام المالي 2023-2024 إلى 245 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) في 2024-2025.