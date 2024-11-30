طريقة عمل شوربة العدس بالشعرية.. زي المطاعم

تبحث الكثير من السيدات وربات البيوت خلال فصل الشتاء عن وصفات لذيذة للمساعدة في تدفئة أطفالهن وبالتالي يجدن أن شوربة العدس بالشعرية من أفضل وأطيب الوجبات اللاتي يحضرهن للأسرة للمساعدة في تدفئة الجسم.

وفي هذا الصدد، يقدم لكم موقع الموجز شوربة العدس بالشعرية التي لا تتسم فقط بطعمها الشهي بل أيضا بالدفئ التي تمده للفرد فور احتسائها لذا فهي الطبق المثالي لتكون درعك الأمين أمام برد الشتاء القارس.

وإليكم كيفية تحضير شوربة العدس بالشعرية أفضل من المطاعم وبمكونات بسيطة:

مكونات شوربة العدس بالشعرية

نصف كيلو من العدس

8 اكواب من الماء

حبة كبيرة من البصل

ملعقتان من زيت الزيتون

مكعب واحد من مرقة الدجاج

شعرية

جزر

نصف ملعقة صغيرة من الكمون

ملح

فلفل اسود

شوربة العدس بالشعرية

طريقة عمل شوربة العدس بالشعرية

قم بوضع الزيت في قدر على البوتوجاز ولتكن شدة النار هادئة اضف البصل وقم بتقلبيه جيدا لمدة دقيقتين اضف الىهما العدس وقم بتقليبه جيدا لمدة دقيقتين اضف الى الخليط مكعب واحد من مرقة الدجاج والكمون مع الماء استمر بعملية التقليب جيدا اضف الى المزيج البطاطس والجزرة بعد تقطيعيها وتقشيرهما جيدا اترك المكونات حتى تصل الى درجة حرارة الغليان ضع العدس على نار هادئة جدا لمدة نصف ساعة الى ان يكتمل نضجه اترك العدس يبرد قليلا ثم قم بوضعه بالخلاط الى ان يصبح ناعما للغاية قم بتضفية العدس جيدا وبحرص ثم ضعيه بعد سكب الشعرية على النار مجددا الى ان يصل العدس الى درجة حرارة الغليان قم بتقديم شوربة العدس وهي دافئة مع الخبز المحمص والليمون

الفوائد الصحية لشوربة العدس بالشعرية

العدس من البقوليات التي تساعد على ضبط مستويات السكر في الدم بالاضافة الى احتوائها على الالياف الغذائية التي تساعدك على تقليل مستوى الشهية العدس غني بالبروتينات المفيدة لصحة الجسم مما يجعله بديلا مثاليا للحوم والاسماك اذ ان ثلث القيمة الغذائية للعدس تتكون من البروتين والتي تجعله الاعلى في النسبة مقارنة باي فصيلة اخرى من البقولويات يحتوي العدس على نسبة من الاحماض الامينية الاساسية وهما الميثيونين والسيستين العدس من البقوليات الغنية خاصة بالألياف البريبايوتيك التي تساهم في تعزيز وظيفة الجهاز الهضمي و'تغذي 'بكتيريا الأمعاء المفيدة التي تعتبر مهمة جدًا لصحتنا، حيث يرتبط النظام الغذائي الغني بالألياف بمجموعة من الفوائد الصحية بما في ذلك الحد مخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

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