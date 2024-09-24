طريقة عمل شوربة العدس الأصفر فى المنزل بكل سهولة.. بخطوات بسيطة

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر.. يعتبر العدس الأصفر من أفضل أنواع العدس الغنية بالبروتينات والألياف، ويعتبر من الأطعمة الصحية والمغذية. يُستخدم بشكل واسع في العديد من المأكولات حول العالم، حيث يُعرف بنكهته اللذيذة وسهولة تحضيره. يحتوي العدس الأصفر على فوائد صحية عديدة، منها تحسين الهضم، دعم صحة القلب، والمساهمة في تعزيز مستويات الطاقة.

يعتبر العدس الأصفر خيارًا مثاليًا للنباتيين والذين يتبعون أنظمة غذائية صحية، نظرًا لكونه مصدرًا جيدًا للبروتينات النباتية. كما أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، مما يجعله جزءًا مهمًا من النظام الغذائي المتوازن.

تُعد الأطباق المعدة من العدس الأصفر، مثل حساء العدس أو السلطات، من الأطباق الشعبية التي تحظى بشعبية كبيرة في مختلف الثقافات، لما تحتويه من فوائد غذائية وطعم شهي.

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر

شوربة العدس الأصفر من الأطباق الشعبية التي تحظى بشعبية كبيرة، خاصة في فصل الشتاء، حيث تتميز بقدرتها على تدفئة الجسم وزيادة الطاقة، كما أنها غنية بالعناصر الغذائية، ويستعرض لكم موقع الموجز خلال السطور التالية طريقة عمل شوربة العدس الأصفر أكثر من طريقة.

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر التقليدية

المكونات:

1 كوب عدس أصفر

4 أكواب ماء أو مرق

1 بصلة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

1 جزرة مبشورة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح وفلفل حسب الذوق

رشة كمون (اختياري)

عصير ليمون للتقديم (اختياري)

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر بالشعرية

طريقة تحضير شوربة العدس:

اغسل العدس جيدًا تحت الماء البارد.

في قدر، سخن زيت الزيتون ثم أضف البصل والثوم، وقلّب حتى يصبح البصل شفافًا.

أضف الجزرة وقلّب لمدة 2-3 دقائق.

أضف العدس والماء، واتركه يغلي ثم خفف النار واتركه يغلي برفق لمدة 20-25 دقيقة.

أضف الملح والفلفل والكمون، واتركه على النار لبضع دقائق إضافية.

قدّم الشوربة ساخنة مع رشة من عصير الليمون.

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر بالشعرية

المكونات:

1 كوب عدس أصفر

4 أكواب ماء أو مرق

1 بصلة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

1 جزرة مبشورة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1/2 كوب شعرية

ملح وفلفل حسب الذوق

رشة كمون (اختياري)

طريقة عمل شوربة العدس

طريقة التحضير:

اغسل العدس جيدًا.

في قدر، سخن زيت الزيتون، ثم أضف البصل والثوم وقلّب حتى يصبح البصل شفافًا.

أضف الجزرة وقلّب لمدة 2-3 دقائق.

أضف العدس والماء، واتركه يغلي، ثم خفف النار واتركه يغلي لمدة 15 دقيقة.

أضف الشعرية واطبخ لمدة 10 دقائق إضافية حتى تنضج الشعرية.

أضف الملح والفلفل والكمون، ثم قدّم الشوربة ساخنة.

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر بالخضار المتنوعة

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر بالخضار المتنوعة

المكونات:

1 كوب عدس أصفر

4 أكواب ماء أو مرق

1 بصلة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

1 جزرة مقطعة

1 كوسة مقطعة

1 بطاطس مقطعة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح وفلفل حسب الذوق

رشة بهارات

طريقة التحضير:

اغسل العدس جيدًا.

في قدر، سخن زيت الزيتون ثم أضف البصل والثوم وقلّب حتى يصبح البصل شفافًا.

أضف جميع الخضار المقطعة وقلّب لمدة 5 دقائق.

أضف العدس والماء، واتركه يغلي ثم خفف النار.

اتركه يغلي لمدة 25 دقيقة حتى تنضج الخضار والعدس.

أضف الملح والفلفل والبهارات، ثم قدّم الشوربة ساخنة.

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