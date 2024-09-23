طريقة عمل حواوشي اللحمة بالعيش البلدي.. سهل ولذيذ

تبحث ربات المنزل عن طريقة عمل حواوشي اللحمة، الذي يعتبر واحد من الأطباق المصرية الأصيلة الذي يجمع بين بساطة المكونات وطعم لا يُنسى، فهو وجبة تحظى بشعبية كبيرة في مصر والوطن العربي. يتكون الحواوشي بشكل أساسي من خبز بلدي محشو بقطع اللحم المتبلة والتوابل الشرقية، ثم يُخبز في الفرن أو على النار.

يقدم لكم موقع الموجز، شرح طريقة عمل الحواوشي خلال السطور التاليه.

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مقادير طريقة عمل الحواوشي البيتي

6 أرغفة خبز دقيق القمح الكامل كبير.



900 غرام لحمة مفرومة خالية من الدهون.



بصلة كبيرة الحجم مقطعة أرباع.



حبة فليفلة خضراء منزوعة البذور ومقطعة.



قرن فلفل حار، مقطع.



3 ملاعق كبيرة معجون طماطم المحضّر منزليًا.



14 غرام بقدونس مفروم، حوالي غصنين بقدونس.



2فص ثوم.



ملعقة صغيرة ملح.

مكونات خلطة الحواوشي

ملعقة صغيرة كزبرة.



ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.



ملعقة صغيرة بابريكا.



ملعقة صغيرة فلفل أسود.



¾ ملعقة صغيرة هيل.



½ ملعقة صغيرة كمون.



¼ ملعقة صغيرة قرفة.

الخطوات.. طريقة عمل الحواوشي

أحضر وعاء صغير الحجم.

أضف خليط البهارات.

امزجهم جيدًا معًا.

طريقة تحضير خليط اللحم

ضف البصل والثوم والفليفلة والفلفل الحار والبقدونس إلى محضرة الطعام.

اخلطهم معًا عدة مرات، وتخلّص من السوائل إن ظهرت.

انقل الخليط إلى وعاء كبير، ثم أضف اللحم ومعجون الطماطم.

امزجهم معًا جيدًا، ثم أضف خليط التوابل والملح.

امزجهم جيدًا لتتغطى اللحمة كاملًا بالخليط.

طريقة عمل الحواوشي

سخّن الفرن إلى درجة حرارة 200 مئوية.

قطّع أرغفة البيتا إلى نصفين، وادهن صينية كبيرة بالقليل من زيت الزيتون.

وزّع خليط اللحم في الأرغفة بالملعقة، ثم رتّبها في الصينية.

ادهن الجزء العلوي من الأرغفة بزيت الزيتون.

اخبزها في الفرن لمدّة 15 دقيقة، ثم اقلبها على الجانب الآخر.

اخبزها من 5-10 دقائق أخرى لينضج اللحم.

أخرجها من الفرن، ثم قدّم الحواوشي ساخنًا أو دافئًا بحسب الرغبة.

مكونات الحواوشي باللحمة والشطة

نصف كيلوغرام من اللحم المفروم. ثلاث حبات من البصل. حبة فليلفلة خضراء مقطعة إلىقطع صغيرة حبتان من الفلفل الحار المقطعة إلى مربعات صغيرة. حبتان من الطماطم المقطعة. فصّان من الثوم المهروس. ملح، وفلفل أسود، وشطة. نصف ملعقة صغيرة من الكمون. ملعقة صغيرة من بهار اللحم. ملعقة كبيرة من الزيت النباتي، والماء. خبز عربي.

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