طريقة عمل السجق الإسكندراني فى المنزل زي المحلات.. وصفة سهلة ومذاق شهي

تبحث ربات المنزل عن طريقة عمل السجق الإسكندراني حيث تعتبر من أحد الأطباق الشعبية الشهيرة في مصر، حيث يتميز بنكهته الغنية والمميزة. كما يُعتبر هذا الطبق وجبة لذيذة ومغذية تُقدم غالبًا في المطاعم والمنازل، ويعتمد على تحضير السجق المليء بالتوابل والخضروات الطازجة. يضفي الفلفل الحار لمسة من الحرارة، بينما تمنح الطماطم والبصل الطبق قوامه المميز وطعمه اللذيذ.

تحضير السجق الإسكندراني لا يستغرق وقتًا طويلًا، مما يجعله خيارًا مثاليًا للوجبات السريعة والمميزة. إذا كنت ترغب في تجربة نكهات جديدة ومميزة، فإن إعداد السجق الإسكندراني في المنزل هو تجربة تستحق المحاولة.

ويرصد لكم الموجز خلال السطور التالية طريقة عمل السجق الإسكندراني في المنزل.

طريقة عمل السجق الإسكندراني

طريقة عمل السجق الإسكندراني

المكونات:

- 500 جرام سجق إسكندراني (يمكن شراءه جاهز أو تحضيره في المنزل)

- 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

- 1 بصلة كبيرة، مفرومة

- 2 فص ثوم، مفروم

- 1 فلفل رومي (أخضر أو أحمر)، مقطع إلى شرائح

- 1 فلفل حار (اختياري)، مفروم

- 2 ثمرة طماطم، مقطعة إلى مكعبات

- ملح وفلفل حسب الذوق

- بهارات (كمون، كزبرة جافة، فلفل أسود) حسب الرغبة

طريقة تحضير عمل السجق الإسكندراني فى المنزل

يرصد لكم الموجز خلال السطور التالية طريقة تحضير السجق الإسكندراني فى المنزل بسهولة.

طريقة عمل السجق الإسكندراني فى المنزل



تحضير السجق:

إذا كنت تستخدم سجق جاهز، يمكنك الانتقال للخطوة التالية. أما إذا كنت تفضل تحضيره في المنزل، فقم بخلط اللحم المفروم مع البهارات واحشيه في أغلفة السجق.

سخن الزيت:

في مقلاة كبيرة، سخن الزيت على نار متوسطة.

اقلي البصل والثوم:

أضف البصل المفروم وقلّبه حتى يصبح ذهبيًا، ثم أضف الثوم المفروم واستمر في التقليب لمدة دقيقة.

أضف السجق:

ضع قطع السجق في المقلاة واطبخها حتى تنضج وتحمر من جميع الجهات.

أضف الخضار:

أضف الفلفل الرومي والفلفل الحار والطماطم إلى السجق، واتركهم يطهى معًا لمدة 5-7 دقائق حتى تذبل الخضار.

التتبيل:

أضف الملح والفلفل والبهارات، وامزج جيدًا.

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