تعرف على طريقة عمل كفتة الفراخ فى البيت.. وصفة سهلة ولذيذة

طريقة عمل كفتة الفراخ.. يعتبر الدجاج من اللحوم الخفيفة التي يفضلها الكثيرون من الكبار والصغار، كما أنه يمكن تحضيره بطرق متعددة ونكهات متنوعة، ونقدم لكم خلال السطور التالية طريقة عمل كفتة الفراخ، مع بعض الحيل البسيطة التي تجعلها رطبة ولذيذة. هذه الوصفة تضمن لكِ كفتة متماسكة ومليئة بالنكهات، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتقديمها في وجبات الغداء أو العزائم.

طريقة عمل كفتة الفراخ

وتعتبر كفتة الفراخ من الأطباق الشهية والمحبوبة في مختلف الثقافات، وتتميز بمذاقها اللذيذ وقوامها الطري.

تحضير كفتة الفراخ في المنزل هو خيار رائع لعزومات العائلة أو للوجبات السريعة، حيث يمكن تخصيصها حسب الذوق بإضافة التوابل والأعشاب المفضلة. تتكون الكفتة عادةً من صدور الدجاج المفرومة مع البصل والثوم والتوابل، مما يجعلها غنية بالنكهات ومغذية في نفس الوقت.

ويرصد لكم الموجز خلال السطور التالية طريقة عمل كفتة الفراخ فى المنزل بمكونات وخطوات بسيطة.

طريقة عمل كفتة الفراخ فى البيت

المكونات:

- 500 جرام من صدور الدجاج المفروم

- 1 بصلة صغيرة مفرومة ناعم

- 2 فص ثوم مهروس

- 1/2 كوب بقدونس مفروم

- 1/2 ملعقة صغيرة زنجبيل مبشور (اختياري)

- 1 ملعقة صغيرة ملح

- 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

- 1 ملعقة صغيرة بهارات دجاج

- 1/4 كوب فتات الخبز (بقسماط)

- زيت للقلي

طريقة عمل كفتة الفراخ

طريقة تحضر كفتة الفراخ

- في وعاء كبير، اخلطي صدور الدجاج المفروم مع البصل والثوم والبقدونس والزنجبيل.

- أضيفي الملح، الفلفل الأسود، وبهارات الدجاج، واخلطي جيدًا حتى تتجانس جميع المكونات.

- أضيفي فتات الخبز واخلطي مرة أخرى حتى يتماسك العجين.

- خذي كمية من العجين وشكليها إلى أصابع أو كرات حسب الرغبة.

- سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة، ثم اقلي كفتة الفراخ حتى تصبح ذهبية اللون ومطبوخة من الداخل.

- كما يمكنك أيضًا شويها إذا كنت تفضلين طريقة صحية.

طريقة عمل كفتة الفراخ

يمكن تناول كفتة الفراخ مع الكاتشب والسلطة الخضراء، مما يضفي عليها طعماً مميزاً ومنعشاً. كما يمكن تقديمها في اللانش بوكس كوجبة خفيفة، أو كوجبة غداء متكاملة مع الأرز الأبيض وخضار مشوية. يُفضل أيضًا تقديمها مع طبق الطحينة والبصل الشرائح لإضافة نكهة مميزة. يمكنكِ الاستمتاع بها مع مشروباتك المفضلة، مثل عصير الليمون بالنعناع أو العصائر الطازجة، حسب الرغبة. بهذه الطريقة، تصبح كفتة الفراخ خيارًا متكاملاً ولذيذًا يناسب كل الأذواق.

طريقة عمل كفتة الفراخ

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