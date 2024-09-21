تعرفي على طريقة عمل الفينو في البيت.. بخطوات ومكونات بسيطة

ترغب العديد من الأمهات في معرفة طريقة عمل الفينو في البيت، حيث ازدادت معدلات البحث عن طريقة عمل الفينو بسهولة في البيت خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد.

ويفضل العديد من الاطفال تناول وجباتهم في خبز الفينو لذلك تبحث الأمهات عن طريقة عمل خبز الفينو في المنزل بطريقة صحية وسهلة بدون خطوات كثيرة، لتجنب شراءه من الخارج.

طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي، طريقة عمل الفينو في البيت مثل المخابز :



المكونات:

قومي بتحضير نصف كيلو دقيق، وربع كوب سكر، وكوب ماء دافئ، ورشة ملح، وملعقة كبيرة خميرة فورية، بالإضافة إلى ملعقتين زيت.

طريقة خبز العيش الفينو مثل المخابز

الخطوة الأولى: ضعي مقدار الدقيق في إناء كبير، وأضيفي له السكر والخميرة ورشة الملح، وقومي بتقليب المقادير الجافة مع بعضها ثم أضيفي الماء تدريجيا وقلبي المكونات.

الخطوة الثانية: أضيفي ملعقتين من الزيت، وبعد ذلك أكملي عجن، استمري في عجن العيش الفينو مدة 5 دقائق متواصل حتى تصبح العجينة مطاطية.

الخطوة الثالثة: كوري العجينة ثم قسميها إلى كرات صغيرة متساوية الحجم، ثم افردي كل قطعة من العجين بشكل بيضاوي بسمك 2 سم ثم لفيه رول أسطواني وأغلقي الأطراف جيدا.

الخطوة الرابعة: كرري نفس الخطوة مع باقي كمية قطع عجينة العيش الفينو ثم رصي الأرغفة في صاج كبير.

الخطوة الخامسة: غلفي الصاج بكيس نايلون واتركي أرغفة العيش الفينو مدة ساعة لتختمر وستلاحظين كبر حجم الفينو.

الخطوة السادسة: أدخلي الصاج إلى الفرن الساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة واتركيه ينضج خلال 15 دقيقة على الأكثر.

طريقة عمل الفينو بخطوات بسيطة



طريقة عمل الفينو في البيت بخطوات سهلة وبسيطة



المكونات:

كيس خميرةجافة نشطة-1 / 4 أكواب ماء دافئ- 3 ملاعق كبيرة سكر- 1/2 ملعقة صغيرة سكر-1 ملعقة كبيرة ملح-2 ملاعق طعام من الزيت-4 أكواب دقيق أبيض.

طريقة تحضير العيش الفينو فى البيت

-قومي بإذابة الخميرة و 1/2 ملعقة صغيرة من السكر في الماء الدافئ.

طريقة عمل الفينو

-اخفقي 3 ملاعق كبيرة من السكر والملح و 3 أكواب من الدقيق معًا.



-ضعى الزيت في خليط الخميرة لتصب في خليط الدقيق وتضرب حتى تصبح ناعمة.

-اسكبي كمية كافية من الدقيق المتبقي، لتشكيل عجينة ناعمة.

-قومي بعحن الخليط حتى تصبح العجينة ناعمة ومرنة مدة حوالي 8-10 دقائق.

-ضعيها في وعاء مدهون بالزيت غطيها واتركيها ساعتين ترتفع في مكان دافئ حتى تتضاعف الكمية ثم قسمى نصفين على شكل رغيف ضعيها في صنية على شكل مستطيل غطيها واتركيها مرة ثانية ترتفع حتى تتضاعف 2 ساعة.

-ثم ادخلي العجينة الفرن في درجة حرارة 375 درجة حتى يصبح لونه بنيًا ذهبيًا ويصبح الخبز مجوفاً عندما ينقر.

أقرا أيضًا:

طريقة عمل البشاميل بالدقيق.. بمذاق لذيذ وخطوات سهلة

طريقة عمل الفول النابت.. خطوات بسيطة وطريقة سهلة في البيت