تعرفي على طريقة عمل الكوكيز فى البيت بسهولة.. بخطوات ومكونات بسيطة

تعد الكوكيز واحدة من أكثر الحلويات شعبية حول العالم، التي يحبها الكبار والصغار على حد سواء، نظراً لسهولة تحضير الكوكيز في المنزل، حيث يعد طريقة عمل الكوكيز فى البيت من التجارب الممتعة والسهلة، والتي تتيح لكِ الاستمتاع بأجواء المطبخ والإبداع في اختيار المكونات. من خلال مزج الزبدة والسكر والدقيق، يمكنكِ الحصول على عجينة لذيذة تُخبز حتى تصبح ذهبية اللون. إضافة لمساتك الخاصة مثل رقائق الشوكولاتة أو المكسرات تجعل كل batch فريدًا ولذيذًا.

طريقة عمل الكوكيز

ويستعرض لكم الموجز خلال السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة بخطوات صنع الكوكيز المثالية التي ستجعل من منزلك مكانًا مفعمًا بالروائح الشهية.

طريقة عمل الكوكيز

يمكن عمل الكوكيزفى المنزل طرية أو مقرمشة تناسب جميع الأذواق ، سواء كنتِ تستمتعين بها مع فنجان من القهوة أو تقدمينها كوجبة خفيفة لأفراد عائلتك، فإن صنع الكوكيز في المنزل يجعل كل قضمة مليئة بالحب والاهتمام.

طريقة عمل الكوكيز

طريقة عمل الكوكيز فى المنزل

المكونات:

- 1 كوب زبدة (مذابة)

- 1 كوب سكر بني

- 1/2 كوب سكر أبيض

- 2 بيضة

- 1 ملعقة صغيرة فانيليا

- 2 1/4 كوب دقيق

- 1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا

- 1/2 ملعقة صغيرة ملح

- 1 كوب رقائق شوكولاتة (اختياري)

طريقة عمل الكوكيز

طريقة تحضير الكوكيز فى المنزل

- سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت).

- في وعاء كبير، اخلطي الزبدة المذابة مع السكر البني والسكر الأبيض حتى يصبح المزيج ناعمًا. ثم أضيفي البيض والفانيليا واخلطي جيدًا.

- في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع البيكنج صودا والملح.

- أضيفي المكونات الجافة إلى المكونات السائلة تدريجيًا، مع الخلط حتى تتجانس. يمكنك إضافة رقائق الشوكولاتة في هذه المرحلة إذا رغبت.

- باستخدام ملعقة، ضعي كميات صغيرة من العجين على صينية الخبز المغطاة بورق الزبدة، مع ترك مسافة بين كل قطعة.

- ضعي الصينية في الفرن لمدة 10-12 دقيقة، أو حتى يتحول لون الكوكيز إلى الذهبي الفاتح.

- اتركي الكوكيز ليبردوا لبضع دقائق على الصينية قبل نقلهم إلى رف التبريد.

طريقة عمل الكوكيز

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