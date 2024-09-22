أكلات زمان.. طريقة عمل الفاصوليا البيضاء في البيت

تُعتبر الفاصوليا البيضاء واحدة من الأطباق المصرية التقليدية التي تحمل في طياتها ذكريات جميلة، خاصة عندما تترافق مع الصلصة واللحمة، وتُقدَّم بجانب طبق الأرز بالشعرية, وتستعرض جريدة “الموجز” خلال السطور التالية طريقة عمل الفاصوليا البيضاء.

مكونات عمل الفاصوليا البيضاء

طريقة عمل الفاصوليا البيضاء.

كوب فاصوليا بيضاء

كوب عصير طماطم

ملعقتان كبيرتان صلصة طماطم

بصلة متوسطة مفرومة

ملعقة سمن أو زيت نباتي

3 فصوص ثوم مفرومة

ملح وفلفل

طريقة عمل الفاصوليا البيضاء

اغسلي الفاصوليا البيضاء جيدًا، ثم انقعيها لمدة لا تقل عن 4 ساعات. اغلي الماء في إناء متوسط، ثم أضيفي الفاصوليا البيضاء المنقوعة وتركتها حتى تنضج. صفي الفاصوليا في مصفاة واغسليها بالماء الجاري. شوحي بصلة مفرومة مع السمن أو الزيت على النار حتى أصبح لونها ذهبيًا. أضيفي عصير الطماطم مع القليل من الماء إذا لزم الأمر. ثم أضيفي الفاصوليا، وملح، وفلفل، والثوم المفروم. اتركي المكونات تغلي قليلاً، ثم خففي النار واتركيها حتى تنضج.

ويمكن إضافة اللحمة إلى الفاصوليا البيضاء, بعد تشويح البصلة، تُقلب اللحمة معها حتى يتغير لونها، ويمكن إضافة ملعقة سمن صغيرة، ثم تُضاف بقية المكونات بنفس الخطوات السابقة.

طريقة عمل الفاصوليا البيضاء

طريقة عمل شوربة الفاصوليا

قدمت الشيف آسيا عثمان وصفة مميزة لشوربة الفاصوليا الحارقة للدهون، التي تُعتبر غنية بالقيمة الغذائية ومفيدة لصحة الأسرة.

المكونات:

2 كوب فاصوليا بيضاء مسلوقة

2 + 1/2 كوب مرقة دجاج

كوب طماطم (عصير)

2 ملعقة صلصة طماطم

1/3 كوب جزر مفروم

1/3 كوب كرفس مفروم

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة ثوم بودر

ملعقة صغيرة بصل بودر

طريقة عمل الفاصوليا البيضاء

طريقة التحضير

وضعت جميع المكونات في وعاء شوربة عميق، ثم غليت على النار لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

فوائد الفاصوليا البيضاء

تتميز الفاصوليا البيضاء بفوائد صحية عديدة، كما ذكرت دكتورة مروة كمال، أخصائية التغذية العلاجية، ومنها:

تحتوي على نسبة عالية من البروتين، حيث تحتوي كل وجبة على 18 جرام من البروتين.

تحتوي على مضادات أكسدة قوية تحمي الجسم من الجذور الحرة وتعزز صحة القلب.

غنية بالألياف الغذائية التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتنظم حركة المعدة.

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