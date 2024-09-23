طريقة عمل كيكة البرتقال في المنزل بمكونات بسيطة

أسهل وصفة حلويات

طريقة عمل كيكة البرتقال .. تعد من أسهل وأسرع وصفة حلويات ويمكن اعتمادها ضمن وصفاتك الأسبوعية لكيكة هشة بنكهة لذيذة، كما أن بها فوائد فيتامين سي لإحتوائها على البرتقال، أيضاً عنصري البروتين والكالسيوم لإحتوائها على اللبن والبيض.

ولذلك يوضح لكم الموجز طريقة عمل كيكة البرتقال في الخلاط بوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي مع تسليط الضوء على أسرار نجاح الكيك.

إليك أسرار نجاح أي كيكة

من أهم أسرار نجاح عمل كيكة البرتقال استخدام الدقيق الخاص بالحلويات، واستعمال سكر أبيض وزيت ذرة فاتح يجعل الكيك باللون المناسب، ويراعى في تحضير وصفة كيكة البرتقال ضرورة استعمال القليل من قشر البرتقال المبشور لإعطائها نكهة مميزة دون مرارة، ولا يفضل استعمال بودرة عصير البرتقال سريع التحضير لاحتوائها على مواد حافظة مضرة للأطفال.

مكونات كيكة البرتقال

2 كوب دقيق

1 كوب سكر

4 ملعقة كبيرة زيت نباتي

1 1/4 كوب عصير برتقال، أو نخلط 3 ملاعق صغيره من عصير تانك مع الماء

3 بيض

1 ملعقة صغيره بايكنغ باودر

1 قشر برتقال

1 ملعقة صغيره فانيلا

مع العلم أن هذا المعيار يكفي حتى 15 شخص

طريقة تحضير كيكة البرتقال

1- أولا نأتي بوعاء، ونخلط به الدقيق مع البايكنغ باودر والفانيليا ويترك جانباً.

2- وبعدها في الخلاط الكهربائي، نقوم بخلط البيض والسكر حتى يختفي السكر ثم نضيف قشور البرتقال، وبعدها الزيت والعصير ويخلط جيداً حتى تختفي قشور البرتقال وتصبح صغيرة.

3- ونقوم بصب خليط البيض على الدقيق ونقلب جيداً بالمضرب اليدوي حتى يصبح المزيج كثيف.

4- ثم نضع الخليط في صينية او قالب مبطن بورق الزبده او مدهون ومرشوش بالدقيق ثم ندخله الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 25 دقيقة حتى تنضج كيكه البرتقال وتأخذ لون ذهبي من فوق.

5- وبعدها نقوم بإخراجها من الفرن وتركها تبرد ثم نقوم بتقطيعها ونضع عليها أي نوع صوص ويمكننا وضع قطع من البرتقال معها أو أي نوع فاكهه أخرى أو عسل وزبدة كما نفعل مع البان كيك (حسب الرغبة ) وبالصحة والعافية.

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