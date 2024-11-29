وزنك هيزيد بسرعة وبطريقة صحية .. طريقة عمل المفتقة المصرية

تعد المفتقة من أكثر الأكلات التي تشعرنا بالشبع، كما أنها مغذية ومفيدة أيضاً، لذا يفضل تناولها دائماً من يريد أن يزيد من وزنه، حيث يعشقها العديد من الأشخاص، وذلك لأنها تحتوى على نسبة مرتفعة من السكر، كما يفضل الكثير تحضيرها في المنزل بدلاً من شرائها من الخارج وذلك لضمان جودتها، ولهذا يستعرض لكم الموجز في التقرير التالي، طريقة عمل المفتقة في المنزل بأبسط وأسرع الخطوات والمكونات.

المفتقة المصرية

طريقة عمل المفتقة في المنزل

مقادير الوصفة:

كيلو عسل أسود

4 ملاعق حلبة مطحون طحن ناعم

2 ملعقة كبيرة دقيق

3 ملاعق زيت

نصف كوب سمسم محمص

كوب فول سودانى مكسر فقط (اختياري)

طريقة تحضير المفتقة في المنزل بالخطوات التفصيلية:

- أولا قومي بتحمير الحلبة والسمسم مع الزيت جيداً حتى تظهر رائحته.

- ثم ضيفي الدقيق ونقلب جيداً.

- وبعدها ضيفي العسل بالتدريج.

- والآن قومي بالتقليب سريعاً حتى لا يتكتل الخليط، وذلك على النار مرة أخرى.

- وبمجرد ظهور فقاقيع أخرى قومي بإبعاد الوعاء عن النار لأن كثرة الغليان يجعلها مره ويجففها.

- وفي هذه الخطوة ضيفي الفول السودانى عليهم وقلبيهم جيداً.

- وإتركي المفتقة حتى تبرد جيداً.

- وبعدها حضري برطمانات زجاجية وعقميها جيداً على النار واتركيها حتى تجف، وهذه الخطوة مهمة حتى لا تفسد المفتقة.

- ثم صبي المفتقة أو الحلبة المعقودة داخل البرطمانات، وإحفظيها فى الثلاجة.

- وأخيراً قدميها فى الوقت المرغوب فيه، وقومي بأكلها بالخبز أو فى ساندويتشات مثل المربى.

نصائح مهمة لنجاح الوصفة

- يمكنك إضافة المزيد من التحويجة وذلك حسب الرغبة.

- ويمكنك أيضا إضافة الفستق الحلبي أو اللوز المحمص إلى المفتقة.

- ويمكنك تقديم المفتقة مع الخبز أو البسكويت.

أهم فوائد المفتقة

-تُعتبر المفتقة مصدرًا غنيًا بالسعرات الحرارية، حيث تحتوي على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات والدهون،

لذلك، يُنصح بتناولها للأشخاص الذين يعانون من النحافة أو يرغبون في زيادة الوزن بطريقة صحية وسريعة.

-وتحتوي المفتقة أيضاً على الألياف الغذائية، التي تُساعد على تحسين حركة الأمعاء، وعلاج الإمساك، وتقوية صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

وتُعد المفتقة غنية بمضادات الأكسدة، التي تُساعد على تقوية جهاز المناعة ومحاربة الجذور الحرة.

-وأظهرت بعض الدراسات أن المفتقة قد تعمل على خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، وبالتالي تقوم بتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

طريقة عمل المفتقة

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