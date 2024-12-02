طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة واللذيذة بمكونات بسيطة

كيكة الشوكولاتة.. مع اقتراب احتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد، تبدأ الأمهات في البحث عن طرق لتحضير حلويات لذيذة تضفي جوًا من البهجة والفرح على هذه المناسبة الخاصة، و تعد كيكة الشوكولاتة من الخيارات المثالية لهذه الاحتفالات، حيث تجمع بين طعمها الغني واللذيذ ومظهرها الجذاب الذي يضيف لمسة من السعادة إلى الطاولة، سواء كانت للمشاركة مع العائلة أو الأصدقاء، تعتبر كيكة الشوكولاتة خيارًا رائعًا لاحتفالات العيد، لما تقدمه من طعم لا يُنسى ومذاق غني يرضي جميع الأذواق.

و تجمع كيكة الشوكولاتة بين المكونات البسيطة التي تتوفر في معظم المنازل، مما يجعل تحضيرها أمرًا سهلاً وممتعًا، في هذا التقرير، يقدم موقع الموجز، فيما يلي طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بطريقة بسيطة، لتحصل على كيكة هشة ولذيذة في وقت قصير.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة

المكونات:

1 كوب دقيق

1 كوب سكر

1/2 كوب كاكاو بودرة

1/2 كوب زيت نباتي



1/2 كوب حليب

3 بيضات

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1/2 ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

1/2 كوب ماء ساخن

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة

طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق، السكر، الكاكاو، البيكنج باودر، البيكربونات، والملح.

أضيفي البيض، الزيت، الحليب والفانيليا إلى المكونات الجافة واخلطي حتى تتجانس المكونات.

أضيفي الماء الساخن تدريجياً واخلطي حتى تصبح العجينة سائلة.

اسكبي الخليط في قالب مدهون بالزبدة والدقيق.

ضعي القالب في الفرن لمدة 30-35 دقيقة أو حتى ينضج الكيك (اختبري باستخدام عود خشبي).

بعد أن يبرد الكيك، يمكن تزيينه بصوص الشوكولاتة أو السكر البودرة.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة

طريقة تحضير صوص الشوكولاتة للتزيين

المكونات:

100 جرام شوكولاتة داكنة أو شوكولاتة حليب (حسب الرغبة)

1/4 كوب كريمة خفق

1 ملعقة كبيرة زبدة

طريقة التحضير

قطعي الشوكولاتة إلى قطع صغيرة لتذويبها بسهولة.

في قدر صغير، سخني كريمة الخفق على نار متوسطة حتى تبدأ في الغليان (لكن لا تدعيها تغلي تمامًا).

أضيفي قطع الشوكولاتة إلى الكريمة الساخنة، واستمري في التحريك حتى تذوب الشوكولاتة تمامًا.

أضيفي الزبدة وقلبي جيدًا حتى يصبح الصوص ناعمًا ولامعًا.

اتركيه ليبرد قليلاً، ثم اسكبي الصوص على الكيك أو الحلويات التي تريدين تزيينها.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة

طريقة تحضير كريم شانتيه

المكونات:

1 كوب من الكريمة السائلة (يفضل أن تكون باردة)

2 ملعقة كبيرة من السكر البودرة

1/2 ملعقة صغيرة من الفانيليا (اختياري)

الطريقة:

تأكدي أن الكريمة السائلة باردة جدًا قبل البدء في تحضير الكريم شانتيه. يمكنكِ وضع الكريمة في الثلاجة لبضع ساعات قبل الاستخدام.

في وعاء عميق، ضعي الكريمة الباردة وابدئي في خفقها باستخدام خلاط كهربائي على سرعة منخفضة أولًا ثم ارفعي السرعة تدريجيًا.

بعد أن تبدأ الكريمة في التماسك قليلاً، أضيفي السكر البودرة والفانيليا. استمري في الخفق حتى يتماسك المزيج ويصبح كثيفًا.

يجب أن يكون كريم شانتيه قد حصل على قوام كثيف ودسم، ويجب أن يشكل قمة عندما ترفعين المضرب.

الآن أصبح كريم شانتيه جاهزًا للاستخدام في تزيين الحلويات مثل الكيك أو التورتات أو الفواكه.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة

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