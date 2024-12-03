ألذ الحلويات.. طريقة عمل رموش الست بخطوات سهلة ومكونات بسيطة

رموش الست من الحلويات الشرقية الشهيرة التي يعشقها الكثيرون بسبب طعمها اللذيذ وملمسها المقرمش من الخارج والطري من الداخل، لذلك يقدم موقع الموجز، في هذا التقرير طريقة إعداد رموش الست بخطوات بسيطة لتحضيرها في المنزل.

وتأتي مكونات طريقة عمل رموش الست كالتالي:

مكونات العجينة:

كوبان من الدقيق.

نصف كوب من السميد.

نصف كوب من الزبدة (بحرارة الغرفة).

نصف كوب من السكر البودرة.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

مكونات الشربات رموش الست :

كوبان من السكر.

كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من ماء الزهر أو الفانيليا (اختياري).

طريقة عمل رموش الست

طريقة عمل رموش الست

تحضير الشربات

في قدر على نار متوسطة، اخلطي السكر مع الماء وحركيهما حتى يذوب السكر.

أضيفي عصير الليمون واتركي الخليط يغلي لمدة 7-10 دقائق حتى يتماسك قليلًا.

أطفئي النار وأضيفي ماء الزهر أو الفانيليا، واتركي الشربات ليبرد تمامًا.

تحضير العجينة

في وعاء عميق، اخلطي الزبدة مع السكر البودرة حتى تحصلي على قوام كريمي.

أضيفي البيضة والفانيليا واستمري في الخفق حتى تتجانس المكونات.

أضيفي الدقيق، السميد، والبيكنج باودر تدريجيًا واعجني حتى تحصلي على عجينة ناعمة وغير لاصقة.

طريقة عمل رموش الست

تشكيل رموش الست

خذي قطع صغيرة من العجينة وشكليها على هيئة أصابع صغيرة أو بيضاوية.

باستخدام شوكة، اضغطي بخفة على السطح لتزيينه بخطوط رفيعة.

الخبز

ضعي القطع المشكلة في صينية مدهونة بالقليل من الزيت أو مبطنة بورق الزبدة.

اخبزيها في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20-25 دقيقة، أو حتى تصبح ذهبية اللون.

التغطية بالشربات

فور إخراج رموش الست من الفرن، اسكبي عليها الشربات البارد وهي ساخنة.

اتركيها لتتشرب الشربات جيدًا لمدة 10-15 دقيقة.

التقديم

زينيها بالمكسرات المفرومة مثل الفستق أو جوز الهند حسب الرغبة، وقدميها مع الشاي أو القهوة.

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