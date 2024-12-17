أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 17-12-2024 فى سوق العبور

أسعار الخضار والفاكهة .. سجلت أسعار الخضار والفاكهة، في سوق العبور للجملة، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، تباينًا ملحوظًا مقارنة بالأيام السابقة، حيث انخفض سعر كيلو الطماطم ليصل إلى ما بين 3.5 جنيه و 5.5 جنيه، مسجلًا انخفاضًا قدره 50 قرشًا عن سعره السابق.

وينشر موقع الموجز فى التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 فى سوق العبور.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

أسعار الخضار والفاكهة اليوم للمستهلك

ويبحث الكثيرون عن آخر التحديثات فى أسعار الخضروات والفواكه لتحديد خياراتهم الشرائية وضمان الحصول على أفضل الأسعار، ويأتي هذا الاهتمام في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى اتباع نمط غذائي صحي ومتوازن.

ويعد الخضار من المكونات الأساسية التي توفر الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، كما تساهم في تقوية الجهاز المناعي، وتحسين الهضم، والحفاظ على صحة البشرة، لذا، فإن استهلاك الخضروات والفواكه بشكل منتظم يعد أمرًا مهمًا للحفاظ على الصحة العامة، مما يجعل معرفة أسعارها جزءًا من اهتمام المواطنين المستمر.

أسعار الخضار اليوم

يترواح سعر الطماطم من 3.5 إلى 5.5

يترواح سعر البطاطس من 5 إلى 9

يترواح سعر البصل الأبيض من 9 إلى 17

يترواح سعر البصل الأحمر من 9 إلى 13

يترواح سعر الكوسة من 10 إلى 15

يترواح سعر الجزر بدون عروش من 4 إلى 6

يترواح سعر الفاصوليا من 7 إلى 10

يترواح سعر الباذنجان البلدي من 5 إلى 8

يترواح سعر الباذنجان الرومي من 3 إلى 7

يترواح سعر الباذنجان الأبيض من 4 إلى 12

يترواح سعر الفلفل الرومي البلدي من 13 إلى 18

يترواح سعر الفلفل الرومي صوب من 13 إلى 18

يترواح سعر الفلفل الحامي البلدي من 12 إلى 20

يترواح سعر الفلفل الحامي صوب من 13 إلى 17

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

سعر الخضار اليوم

يترواح سعر الفلفل الألوان من 25 إلى 45

يترواح سعر الملوخية من 7 إلى 9

يترواح سعر الخيار صوب من 13 إلى 17

يترواح سعر الخيار البلدي من 9 إلى 14

يترواح سعر البسلة من 20 إلى 28

يترواح سعر السبانخ من 7 إلى 10

يترواح سعر القلقاس من 12 إلى 15

يترواح سعر البطاطا من 3 إلى 9

يترواح سعر الثوم من 65 إلى 85

يترواح سعر اللفت من 2 إلى 4

يترواح سعر البنجر من 4 إلى 6

يترواح سعر القثاء من 5 إلى 8

يترواح سعر الخرشوف من 25 إلى 10

يترواح سعر البصل الأخضر من 15 إلى 6

يترواح سعر الكرات من 7.5 إلى 3

يترواح سعر الخس من 6 إلى 7

يترواح سعر الخس المشرشر من 2 إلى 4

يترواح سعر الخس المر من 2 إلى 4

يترواح سعر الخس الأحمر من 2 إلى 4

يترواح سعر الخس كابوتشي من 6 إلى 9

يترواح سعر الكرنب من 4 إلى 5

يترواح سعر الكرنب سلاطة من 15 إلى 6

يترواح سعر الكرنب الأحمر من 15 إلى 6

يترواح سعر القرنبيط من 3.5 إلى 5.5

يترواح سعر البروكلي من 10 إلى 12

أسعار الخضار والفاكهة



يترواح سعر الكرفس من 12 إلى 7

يترواح سعر الكرفس الفرنسي من 7.5 إلى 3

يترواح سعر الفجل الأحمر من 3 إلى 5

يترواح سعر الفجل الصيني من 3 إلى 5

يترواح سعر الفينوكيا من 3 إلى 5

يترواح سعر الشبت من 80 إلى 40

يترواح سعر البقدونس من 80 إلى 45

يترواح سعر الجرجير من 80 إلى 55

يترواح سعر الكسبرة من 80 إلى 65

يترواح سعر النعناع من 7.5 إلى 2

يترواح سعر السلق من 7.5 إلى 4

يترواح سعر القرع العسل من 40 إلى 120

يترواح سعر الزعتر من 45 إلى 0

يترواح سعر عيش الغراب من 80 إلى 60

يترواح سعر روز ميرى من 45 إلى 15

يترواح سعر المرمرية من 45 إلى 25

سعر الخضار والفاكهة

أسعار الفاكهة اليوم

يترواح سعر البرتقال البلدي من 7 إلى 11

يترواح سعر البرتقال السكري من 7 إلى 11

يترواح سعر البرتقال أبو سرة من 8 إلى 12

يترواح سعر النارنج من 3 إلى 5

يترواح سعر اليوسفي من 6 إلى 20

يترواح سعر الجريب فروت من 7 إلى 15

يترواح سعر الليمون الحلو من 6 إلى 12

يترواح سعر الليمون البلدي من 25 إلى 37

يترواح سعر الليمون اضاليا من 3 إلى 7

يترواح سعر العنب المستورد الأصفر من 140 إلى 0

يترواح سعر العنب المستورد الأسود من 140 إلى 0

يترواح سعر التفاح الأمريكي الإيطالي من 50 إلى 100

يترواح سعر التفاح جولدن من 40 إلى 80

يترواح سعر التفاح السوري اللبناني من 40 إلى 80

يترواح سعر البلح أم الفراخ من 9 إلى 15

يترواح سعر البلح الرملي من 10 إلى 16

سعر الخضار والفاكهة اليوم

سعر الفاكهة اليوم

يترواح سعر البلح سيوي من 35 إلى 75

يترواح سعر البلح بنت عيشه من 10 إلى 16

يترواح سعر البلح ثلاجة من 10 إلى 16

يترواح سعر الجوافة من 15 إلى 23

يترواح سعر الرمان من 17 إلى 27

يترواح سعر الفراولة من 25 إلى 40

يترواح سعر الكنتلوب من 10 إلى 16

يترواح سعر الكاكا من 22 إلى 32

يترواح سعر المانجو كيت من 40 إلى 55

يترواح سعر البطيخ 1 (8:10 كيلو) من 88 إلى 110

يترواح سعر البطيخ 2 (6:8 كيلو) من 54 إلى 72

يترواح سعر البطيخ 3 (4:6 كيلو) من 28 إلى 42

يترواح سعر الخوخ المستورد من 50 إلى 70

يترواح سعر النكتارين المستورد من 50 إلى 70

يترواح سعر البرقوق المستورد من 50 إلى 90

يترواح سعر الحرنكش من 50 إلى 60

يترواح سعر الكمثرى المستوردة من 125 إلى 0

يترواح سعر الأناناس من 75 إلى 0

يترواح سعر النبق من 50 إلى 60

يترواح سعر الدوم من 20 إلى 0

الخضار والفاكهة اليوم



يترواح سعر القشطة البلدي من 35 إلى 55

يترواح سعر القشطة عبد الرازق من 100 إلى 150

يترواح سعر الكيوي من 70 إلى 150

يترواح سعر أبو فروة من 65 إلى 0

يترواح سعر الباباظ من 9 إلى 15

يترواح سعر الأفوكادو من 70 إلى 150

يترواح سعر الجنزبيل من 70 إلى 150

يترواح سعر الموز وليم من 15 إلى 19

يترواح سعر الموز المغربي من 15 إلى 19

يترواح سعر الموز البلدي من 11 إلى 15

يترواح سعر الموز بيكو من 18 إلى 22

يترواح سعر الموز المستورد من 40 إلى 60

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