أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاثنين 16-12-2024 فى سوق العبور.. الطماطم بـ6 جنيهات

أسعار الخضار والفاكهة.. شهدت أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور، اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024، استقرارًا نسبيًا، حيث حافظت معظم الأصناف على أسعارها مقارنة بالأيام الماضية، وأظهرت تقارير السوق أن أسعار الطماطم سجلت 6 جنيهات للكيلو، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا في الأسعار، ويعد مناسبًا للعديد من الأسر المصرية.

أما بالنسبة لبقية الخضار والفواكه، فقد تراوحت الأسعار بين الارتفاع والانخفاض الطفيف، حيث استقرت بعض الأصناف بينما شهدت أخرى زيادة طفيفة نتيجة لتقلبات العرض والطلب، وفي نفس السياق ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي، أسعار الخضار والفاكهة اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024 فى سوق العبور.

أسعار الخضار والفاكهة

أسعار الخضروات والفواكه اليوم للمستهلك

تعتبر الخضروات والفواكه من أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض، و الخضروات مثل الطماطم، والخيار، والسبانخ، والفاصوليا، تحتوي على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن والألياف التي تدعم الجهاز المناعي وتحسن الهضم.

أما الفواكه مثل البرتقال، والتفاح، والموز، والفراولة، فهي غنية بالفيتامينات C وA والبوتاسيوم، التي تساهم في تقوية القلب وتحسين وظائف الجهاز العصبي، بالإضافة إلى ذلك، تساعد الخضروات والفواكه في الحفاظ على الوزن المثالي بفضل محتواها المنخفض من السعرات الحرارية وارتفاع نسبة الألياف، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأنظمة الغذائية الصحية.

أسعار الخضار اليوم

يترواح سعر الطماطم من 3.5 إلى 6 جنيه.

يترواح سعر البطاطس من 5 إلى 11.5 جنيه.

يترواح سعر البصل الأبيض من 11 إلى 19 جنيه.

يترواح سعر البصل الأحمر من 9.5 إلى 14.5 جنيه.

يترواح سعر الكوسة من 8 إلى 16 جنيه.

يترواح سعر الجزر بدون عروش من 5 إلى 8 جنيه.

يترواح سعر الفاصوليا من 7 إلى 11 جنيه.

يترواح سعر الباذنجان البلدي من 5 إلى 10 جنيه.

يترواح سعر الباذنجان الرومي من 3.5 إلى 6.5 جنيه.

يترواح سعر الباذنجان الأبيض من 5 إلى 12 جنيه.

يترواح سعر الفلفل الرومي البلدي من 16 إلى 20 جنيه.

يترواح سعر الفلفل الرومي صوب من 16 إلى 20 جنيه.

يترواح سعر الفلفل الحامي البلدي من 12 إلى 18 جنيه.

يترواح سعر الفلفل الحامي صوب من 12 إلى 20 جنيه.

أسعار الخضاراليوم



يترواح سعر الفلفل الألوان (أصفر، أحمر، برتقالي) من 30 إلى 45 جنيه.

يترواح سعر الملوخية من 5 إلى 9 جنيه.

يترواح سعر الخيار صوب من 12 إلى 18 جنيه.

يترواح سعر الخيار البلدي من 9 إلى 13 جنيه.

يترواح سعر البسلة من 20 إلى 32 جنيه.

يترواح سعر السبانخ من 8 إلى 11 جنيه.

يترواح سعر القلقاس من 12 إلى 15 جنيه.

يترواح سعر البطاطا من 3.5 إلى 8.5 جنيه.

يترواح سعر الثوم من 65 إلى 85 جنيه.

يترواح سعر اللفت من 2 إلى 4 جنيه.

يترواح سعر البنجر من 4 إلى 6 جنيه.

يترواح سعر القثاء من 5 إلى 8 جنيه.

يترواح سعر الخرشوف (5 وحدات/كجم) من 25 إلى 40 جنيه.

يترواح سعر البصل الأخضر من 15 إلى 25 جنيه.

يترواح سعر الكرات (10 روابط/كجم) من 7.5 إلى 15 جنيه.

يترواح سعر الخس (الرابطة 3 كجم) من 6 إلى 7 جنيه.

يترواح سعر الخس المشرشر من 2 إلى 4 جنيه.

يترواح سعر الخس المر من 2 إلى 4 جنيه.

يترواح سعر الخس الأحمر من 2 إلى 4 جنيه.

يترواح سعر الخس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيه.

أسعار الخضار



يترواح سعر الكرنب (3 كجم/الوحدة) من 4 إلى 5 جنيه.

يترواح سعر الكرنب سلاطة (2 كجم/الوحدة) من 15 إلى 20 جنيه.

يترواح سعر الكرنب الأحمر (1 كجم/الوحدة) من 15 إلى 20 جنيه.

يترواح سعر القرنبيط (2 كجم/الوحدة) من 3.5 إلى 5.5 جنيه.

يترواح سعر البروكلي من 10 إلى 12 جنيه.

يترواح سعر الكرفس (6 روابط/كجم) من 12 إلى 15 جنيه.

يترواح سعر الكرفس الفرنسي (6 روابط/كجم) من 7.5 إلى 10 جنيه.

يترواح سعر الفجل الأحمر (الرابطة/كجم) من 3 إلى 5 جنيه.

يترواح سعر الفجل الصيني من 3 إلى 5 جنيه.

يترواح سعر الفينوكيا من 3 إلى 5 جنيه.

يترواح سعر الشبت (100 رابطة/كجم) من 80 إلى 100 جنيه.

يترواح سعر البقدونس (100 رابطة/كجم) من 80 إلى 100 جنيه.

يترواح سعر الجرجير (100 رابطة/كجم) من 80 إلى 100 جنيه.

يترواح سعر الكسبرة (100 رابطة/كجم) من 80 إلى 100 جنيه.

يترواح سعر النعناع (100 رابطة/كجم) من 7.5 إلى 10 جنيه.

يترواح سعر السلق (10 روابط/كجم) من 7.5 إلى 10 جنيه.

يترواح سعر القرع العسل (6 كجم/الوحدة) من 40 إلى 120 جنيه.

يترواح سعر الزعتر (الرابطة/كجم) من 45 إلى 60 جنيه.

يترواح سعر العيش الغراب (كرتونة 2 كجم) من 80 إلى 100 جنيه.

يترواح سعر الروز ميري (الرابطة/كجم) من 45 إلى 60 جنيه.

يترواح سعر المرمية (الرابطة/كجم) من 45 إلى 60 جنيه.

سعر الخضار والفاكهة

أسعار الفاكهة اليوم

يترواح سعر البرتقال البلدي من 7 إلى 11 جنيه.

يترواح سعر البرتقال السكري من 7 إلى 11 جنيه.

يترواح سعر البرتقال أبو سرة من 8 إلى 13 جنيه.

يترواح سعر النارنج من 3 إلى 5 جنيه.

يترواح سعر اليوسفي من 6 إلى 20 جنيه.

يترواح سعر الجريب فروت من 7 إلى 15 جنيه.

يترواح سعر الليمون الحلو من 6 إلى 12 جنيه.

يترواح سعر الليمون البلدي من 24 إلى 36 جنيه.

يترواح سعر الليمون الضاليا من 3 إلى 7 جنيه.

يترواح سعر العنب المستورد الأصفر من 140 إلى 200 جنيه.

يترواح سعر العنب المستورد الأسود من 140 إلى 200 جنيه.

يترواح سعر التفاح الأمريكي الإيطالي (كرتونة 20 كجم) من 50 إلى 100 جنيه.

يترواح سعر التفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيه.

سعر الخضار



يترواح سعر التفاح سوري لبناني من 40 إلى 80 جنيه.

يترواح سعر البلح أم الفراخ من 8 إلى 14 جنيه.

يترواح سعر البلح الرملي من 10 إلى 15 جنيه.

يترواح سعر البلح سيوي من 35 إلى 75 جنيه.

يترواح سعر البلح بنت عيشه من 10 إلى 15 جنيه.

يترواح سعر البلح ثلاجة من 10 إلى 15 جنيه.

يترواح سعر الجوافة من 17 إلى 27 جنيه.

يترواح سعر الرمان من 17 إلى 30 جنيه.

يترواح سعر الفراولة من 25 إلى 40 جنيه.

يترواح سعر الكانتلوب من 10 إلى 16 جنيه.

يترواح سعر الكاكا من 22 إلى 32 جنيه.

يترواح سعر المانجو كيت من 40 إلى 55 جنيه.

يترواح سعر البطيخ 1 (8-10 كجم) من 88 إلى 110 جنيه.

يترواح سعر البطيخ 2 (6-8 كجم) من 54 إلى 72 جنيه.

يترواح سعر البطيخ 3 (4-6 كجم) من 28 إلى 42 جنيه.

يترواح سعر الخوخ المستورد من 50 إلى 70 جنيه.

يترواح سعر النكتارين المستورد من 50 إلى 70 جنيه.

يترواح سعر البرقوق المستورد (2 كجم) من 50 إلى 90 جنيه.

يترواح سعر الحرنكش من 50 إلى 60 جنيه.

أسعار الخضروات



يترواح سعر الكمثرى المستوردة من 125 إلى 150 جنيه.

يترواح سعر الأناناس من 75 إلى 100 جنيه.

يترواح سعر النبق من 50 إلى 60 جنيه.

يترواح سعر الدوم من 20 إلى 25 جنيه.

يترواح سعر القشطة البلدي من 35 إلى 55 جنيه.

يترواح سعر القشطة عبد الرازق من 100 إلى 150 جنيه.

يترواح سعر الكيوي من 70 إلى 150 جنيه.

يترواح سعر أبو فروة من 65 إلى 100 جنيه.

يترواح سعر الباباظ من 9 إلى 15 جنيه.

يترواح سعر الأفوكادو من 70 إلى 150 جنيه.

يترواح سعر الزنجبيل من 70 إلى 150 جنيه.

يترواح سعر الموز وليم من 15 إلى 19 جنيه.

يترواح سعر الموز المغربي من 15 إلى 19 جنيه.

يترواح سعر الموز البلدي من 11 إلى 15 جنيه.

يترواح سعر الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيه.

يترواح سعر الموز المستورد من 40 إلى 60 جنيه.

سعر الخضروات

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