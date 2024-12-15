أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد 15-12-2024 فى سوق العبور.. البصل بـ14 جنيها

أسعار الخضار والفاكهة اليوم.. شهدت أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور، اليوم الأحد، استقرارًا ملحوظًا مع تباين في بعض الأصناف. حيث سجل سعر البصل 14 جنيهًا للكيلو، فيما استقر سعر البطاطس عند 11 جنيهات للكيلو، كما تراجع سعر الطماطم ليصل إلى 6.5 جنيهات للكيلو، بينما سجل سعر الفاصوليا نحو 10 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضروات والفواكه اليوم للمستهلك

وبالنسبة للأسعار في قسم الفاكهة، سجل سعر البرتقال نحو 10 جنيهات للكيلو، بينما بلغ سعر الموز حوالي 18 جنيهًا. في حين تباينت أسعار التفاح لتصل إلى 30 جنيهًا للكيلو، كما حافظت أسعار العنب على استقرارها، حيث تراوحت بين 25 و30 جنيهًا للكيلو، مع تباين طفيف في بعض الأنواع، وفى هذا السياق ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي أسعار الخضار والفاكهة اليوم 15 ديسمبر 2024 في سوق العبور.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

أسعار الخضار اليوم

يترواح سعر كيلو طماطم من 3.5 إلى 6.5

يترواح سعر كيلو بطاطس من 6 إلى 11

يترواح سعر كيلو بصل أبيض من 15 إلى 18

يترواح سعر كيلو بصل أحمر من 10 إلى 14

يترواح سعر كيلو كوسة من 10 إلى 15

يترواح سعر كيلو جزر بدون عروش من 6 إلى 8

يترواح سعر كيلو فاصوليا من 7 إلى 10

يترواح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 إلى 8

يترواح سعر كيلو باذنجان رومي من 3 إلى 7

يترواح سعر كيلو باذنجان أبيض من 4 إلى 12

يترواح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 15 إلى 20

يترواح سعر كيلو فلفل رومى صوب من 15 إلى 20



يترواح سعر كيلو فلفل حامي بلدي من 12 إلى 18

يترواح سعر كيلو فلفل حامي صوب من 12 إلى 20

يترواح سعر كيلو فلفل ألوان (اصفر-أحمر-برتقالى) من 30 إلى 45

يترواح سعر كيلو ملوخية من 5 إلى 8

يترواح سعر كيلو خيار صوب من 12 إلى 16

يترواح سعر كيلو خيار بلدي من 9 إلى 12

يترواح سعر كيلو بسلة من 20 إلى 35

يترواح سعر كيلو سبانخ من 8 إلى 10

يترواح سعر كيلو قلقاس من 12 إلى 15

يترواح سعر كيلو بطاطا من 3 إلى 8

يترواح سعر كيلو ثوم من 65 إلى 85

يترواح سعر كيلو لفت من 2 إلى 4

يترواح سعر كيلو بنجر من 4 إلى 6

يترواح سعر كيلو قثاء من 5 إلى 8

يترواح سعر كيلو خرشوف (5 وحدات كيلو الواحدة) من 25 إلى 7

يترواح سعر كيلو بصل أخضر (الرابطة كيلو) من 15 إلى 0

يترواح سعر كيلو كرات (10ربطات كيلو الواحدة) من 7.5 إلى 4

يترواح سعر كيلو خس (الرابطة 3 كيلو) من 6 إلى 7

يترواح سعر كيلو خس مشرشر من 2 إلى 4

يترواح سعر كيلو خس مر من 2 إلى 4

يترواح سعر كيلو خس أحمر من 2 إلى 4

أسعار الخضار والفاكهة اليوم



يترواح سعر كيلو خس كابوتشى من 6 إلى 9

يترواح سعر كيلو كرنب (الواحدة 3 كيلو) من 4 إلى 5

يترواح سعر كيلو كرنب سلطة (الواحدة 2 كيلو) من 15 إلى 6

يترواح سعر كيلو كرنب أحمر (الواحدة كيلو) من 15 إلى 7

يترواح سعر كيلو قرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3.5 إلى 5.5

يترواح سعر كيلو بروكلى من 10 إلى 12

يترواح سعر كيلو كرفس (6ربطات كيلو الرابطة) من 12 إلى 6

يترواح سعر كيلو كرفس فرنسي (6ربطات كيلو) من 7.5 إلى 4

يترواح سعر كيلو فجل أحمر (الربطة كيلو) من 3 إلى 5

يترواح سعر كيلو فجل صيني من 3 إلى 5

يترواح سعر كيلو فينوكيا من 3 إلى 5

يترواح سعر كيلو شبت (100 رابطة كيلو) من 80 إلى 35

يترواح سعر كيلو بقدونس (100 رابطة كيلو) من 80 إلى 50

يترواح سعر كيلو جرجير (100رابطة كيلو) من 80 إلى 45

يترواح سعر كيلو كسبرة (100 رابطة كيلو) من 80 إلى 40

يترواح سعر كيلو نعناع (100 رابطة كيلو) من 7.5 إلى 3

يترواح سعر كيلو سلق (10 رابطات كيلو الرابطة) من 7.5 إلى 3

يترواح سعر كيلو قرع عسل (الواحدة 6 كيلو) من 40 إلى 120

يترواح سعر كيلو زعتر (الربطة كيلو) من 45 إلى 20

يترواح سعر كيلو عيش الغراب (كرتونة 2 كيلو) من 80 إلى 30

يترواح سعر كيلو روز ميري (الرابطة كيلو) من 45 إلى 20

يترواح سعر كيلو مرمرية (الرابطة كيلو) من 45 إلى 15

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

يترواح سعر كيلو برتقال بلدي من 7 إلى 10

يترواح سعر كيلو برتقال سكري من 7 إلى 10

يترواح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 8 إلى 12

يترواح سعر كيلو نارنج من 3 إلى 5

يترواح سعر كيلو يوسفي من 12 إلى 22

يترواح سعر كيلو جريب فروت من 7 إلى 15

يترواح سعر كيلو ليمون حلو من 6 إلى 12

يترواح سعر كيلو ليمون بلدي من 26 إلى 36

يترواح سعر كيلو ليمون اضاليا من 3 إلى 7

يترواح سعر كيلو عنب مستورد أصفر من 140 إلى 80

يترواح سعر كيلو عنب مستورد أسود من 140 إلى 60

يترواح سعر كيلو تفاح أمريكي إيطالي (كرتونة 20 كيلو) من 50 إلى 100

يترواح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80

يترواح سعر كيلو تفاح سوري لبناني من 40 إلى 80

يترواح سعر كيلو بلح أم الفراخ من 8 إلى 14

يترواح سعر كيلو بلح رملي من 8 إلى 16

يترواح سعر كيلو بلح سيوي من 35 إلى 75

يترواح سعر كيلو بلح بنت عيشه من 9 إلى 15

يترواح سعر كيلو بلح ثلاجة من 8 إلى 16

أسعار الخضار والفاكهة اليوم



يترواح سعر كيلو جوافة من 17 إلى 23

يترواح سعر كيلو رمان من 17 إلى 30

يترواح سعر كيلو فراولة من 25 إلى 45

يترواح سعر كيلو كانتلوب من 12 إلى 16

يترواح سعر كيلو كاكا من 22 إلى 32

يترواح سعر كيلو مانجو كيت من 35 إلى 50

يترواح سعر كيلو بطيخ 1 (8 : 10 كيلو) من 88 إلى 110

يترواح سعر كيلو بطيخ 2 (6 : 8 كيلو) من 54 إلى 72

يترواح سعر كيلو بطيخ 3 (4 : 6 كيلو) من 28 إلى 42

يترواح سعر كيلو خوخ مستورد من 50 إلى 70

يترواح سعر كيلو نكتارين مستورد من 50 إلى 70

يترواح سعر كيلو برقوق مستورد (2 كيلو) من 50 إلى 90

يترواح سعر كيلو حرنكش من 50 إلى 60

يترواح سعر كيلو كمثرى مستوردة من 125 إلى 55

يترواح سعر كيلو أناناس من 75 إلى 45

يترواح سعر كيلو نبق من 50 إلى 60

يترواح سعر كيلو دوم من 20 إلى 10

أسعار الخضار والفاكهة اليوم



يترواح سعر كيلو قشطة بلدي من 35 إلى 55

يترواح سعر كيلو قشطة عبد الرازق من 100 إلى 150

يترواح سعر كيلو كيوي من 70 إلى 150

يترواح سعر كيلو أبو فروة من 65 إلى 23

يترواح سعر كيلو باباظ من 9 إلى 15

يترواح سعر كيلو أفوكاتو من 70 إلى 150

يترواح سعر كيلو جنزبيل من 70 إلى 150

يترواح سعر كيلو موز وليم من 15 إلى 19

يترواح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19

يترواح سعر كيلو موز بلدي من 11 إلى 15

يترواح سعر كيلو موز بيكو من 18 إلى 22

يترواح سعر كيلو موز مستورد من 40 إلى 60

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

اقرأ أيضا:

أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء11-12-2024 فى سوق العبور

البصل بـ13 جينه.. أسعار الخضار والفاكهة اليوم الإثنين 9-12-2024 في سوق العبور