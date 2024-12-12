أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 12-12-2024 .. البطاطس بكام فى سوق العبور
أسعار الخضار والفاكهة اليوم.. شهدت أسعار الخضار والفاكهه استقرارًا في سوق العبور للبيع بالجملة صباح اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، حيث تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 إلى 12 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو الفراولة ما بين 25 إلى 40 جنيهًا.
ويسهم الخضار في تعزيز الصحة العامة، تحسين وظائف الجهاز المناعي، وتنظيم الهضم، فضلاً عن دورها في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة، لذا، يعتبر استهلاك الخضار بشكل منتظم أمرًا مهمًا لصحة الأسرة والمجتمع بشكل عام
أسعار الخضروات والفواكه للمستهلك
ينشر موقع الموجز في التقرير التالي أسعار الخضار والفاكهة، اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 في سوق العبور، حيث تعد الخضار من الأطعمة الأساسية التي توفر الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، مما يجعلها جزءًا لا غنى عنه في النظام الغذائي اليومي.
أسعار الخضار اليوم
يتراوح سعر كيلو طماطم من 3.5 إلى 6.5
يتراوح سعر كيلو البطاطس من 6 إلى 11
يتراوح سعر كيلو بصل أبيض من 15 إلى 18
يتراوح سعر كيلو بصل أحمر من 10 إلى 14
يتراوح سعر كيلو كوسة من 10 إلى 15
يتراوح سعر كيلو جزر بدون عروش من 6 إلى 8
يتراوح سعر كيلو فاصوليا من 7 إلى 10
يتراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 إلى 8
يتراوح سعر كيلو باذنجان رومي من 3 إلى 7
يتراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 4 إلى 12
يتراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 15 إلى 20
يتراوح سعر كيلو فلفل رومى صوب من 15 إلى 20
يتراوح سعر كيلو فلفل حامى بلدي من 12 إلى 18
يتراوح سعر كيلو فلفل حامى صوب من 12 إلى 20
يتراوح سعر كيلو فلفل الوان من 30 إلى 45
يتراوح سعر كيلو ملوخية من 5 إلى 8
يتراوح سعر كيلو خيار صوب من 12 إلى 16
يتراوح سعر كيلو خيار بلدي من 9 إلى 12
يتراوح سعر كيلو بسلة من 20 إلى 35
يتراوح سعر كيلو سبانخ من 8 إلى 10
يتراوح سعر كيلو قلقاس من 12 إلى 15
يتراوح سعر كيلو بطاطا من 3 إلى 8
يتراوح سعر كيلو ثوم من 65 إلى 85
يتراوح سعر كيلو لفت من 2 إلى 4
يتراوح سعر كيلو بنجر من 4 إلى 6
يتراوح سعر كيلو قثاء من 5 إلى 8
يتراوح سعر كيلو خرشوف من 25 إلى 10
يتراوح سعر كيلو بصل اخضر من 15 إلى 7
يتراوح سعر كيلو كرات من 7.5 إلى3
يتراوح سعر كيلو خس من 6 إلى 7
يتراوح سعر كيلو خس مشرشر من 2 إلى 4
يتراوح سعر كيلو خس مر من 2 إلى 4
يتراوح سعر كيلو خس احمر من 2 إلى 4
يتراوح سعر كيلو خس كابوتشى من 6 إلى 9
يتراوح سعر كيلو كرنب من 4 إلى 5
يتراوح سعر كيلو كرنب سلاطة من 15 إلى 7
يتراوح سعر كيلو كرنب احمر من 15 إلى 6
يتراوح سعر كيلو قرنبيط من 3.5 إلى 5.5
يتراوح سعر كيلو بروكلى من 10 إلى 12
يتراوح سعر كيلو كرفس من 12 إلى 5
يتراوح سعر كيلو كرفس فرنسي من 7.5 إلى 3
يتراوح سعر كيلو فجل احمر من 3 إلى 5
يتراوح سعر كيلو فجل صيني من 3 إلى 5
يتراوح سعر كيلو فينوكيا من 3 إلى 5
يتراوح سعر كيلو شبت من 80 إلى 55
يتراوح سعر كيلو بقدونس من 80 إلى 50
يتراوح سعر كيلو جرجير من 80 إلى 45
يتراوح سعر كيلو كسبرة من 80 إلى 40
يتراوح سعر كيلو نعناع من 7.5 إلى 3
يتراوح سعر كيلو سلق من 7.5 إلى 3
يتراوح سعر كيلو قرع عسل من 40 إلى 120
يتراوح سعر كيلو زعتر من 45 إلى 25
يتراوح سعر كيلو عيش الغراب من 80 إلى 30
يتراوح سعر كيلو روز ميرى من 45 إلى20
يتراوح سعر كيلو مرمرية من 45 إلى 15
أسعار الفاكهة اليوم
يتراوح سعر كيلو برتقال بلدي من 7 إلى 10
يتراوح سعر كيلو برتقال سكري من 7 إلى 10
يتراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 8 إلى 12
يتراوح سعر كيلو نارنج من 3 إلى 5
يتراوح سعر كيلو يوسفي من 12 إلى 22
يتراوح سعر كيلو جريب فروت من 7 إلى 15
يتراوح سعر كيلو ليمون حلو من 6 إلى 12
يتراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 26 إلى 36
يتراوح سعر كيلو ليمون اضاليا من 3 إلى 7
يتراوح سعر كيلو عنب مستورد أصفر من 140 إلى 0
يتراوح سعر كيلو عنب مستورد أسود من 140 إلى 0
يتراوح سعر كيلو تفاح أمريكي إيطالي من 50 إلى 100
يتراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80
يتراوح سعر كيلو تفاح سوري لبناني من 40 إلى 80
يتراوح سعر كيلو بلح أم الفراخ من 8 إلى 14
يتراوح سعر كيلو بلح رملي من 8 إلى 16
يتراوح سعر كيلو بلح سيوي من 35 إلى 75
يتراوح سعر كيلو بلح بنت عيشة من 9 إلى 15
يتراوح سعر كيلو بلح ثلاجة من 8 إلى 16
يتراوح سعر كيلو جوافة من 17 إلى 23
يتراوح سعر كيلو رمان من 17 إلى 30
يتراوح سعر كيلو فراولة من 25 إلى 45
يتراوح سعر كيلو كانتلوب من 12 إلى 16
يتراوح سعر كيلو كاكا من 22 إلى 32
يتراوح سعر كيلو مانجو كيت من 35 إلى 50
يتراوح سعر كيلو بطيخ 1 من 88 إلى 110
يتراوح سعر كيلو بطيخ 2 من 54 إلى 72
يتراوح سعر كيلو بطيخ 3 من 28 إلى 42
يتراوح سعر كيلو خوخ مستورد من 50 إلى 70
يتراوح سعر كيلو نكتارين مستورد من 50 إلى 70
يتراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90
يتراوح سعر كيلو حرنكش من 50 إلى 60
يتراوح سعر كيلو كمثرى مستوردة من 125 إلى 0
يتراوح سعر كيلو أناناس من 75 إلى 0
يتراوح سعر كيلو نبق من 50 إلى 60
يتراوح سعر كيلو دوم من 20 إلى 0
يتراوح سعر كيلو قشطة بلدي من 35 إلى 55
يتراوح سعر كيلو قشطة عبد الرازق من 100 إلى 150
يتراوح سعر كيلو كيوي من 70 إلى 150
يتراوح سعر كيلو أبو فروة من 65 إلى 0
يتراوح سعر كيلو باباظ من 9 إلى 15
يتراوح سعر كيلو أفوكاتو من 70 إلى 150
يتراوح سعر كيلو جنزبيل من 70 إلى 150
يتراوح سعر كيلو موز وليم من 15 إلى 19
يتراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19
يتراوح سعر كيلو موز بلدي من 11 إلى 15
يتراوح سعر كيلو موز بيكو من 18 إلى 22
يتراوح سعر كيلو موز مستورد من 40 إلى 60
اقرأ أيضا:
أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 7-12-2024 داخل سوق العبور
- أسعار الخضار والفاكهة اليوم
- اسعار الخضار والفواكه اليوم
- أسعار الفاكهة اليوم
- اسعار الخضار اليوم
- أسعار الخضار والفاكهة اليوم في سوق العبور
- أخر الأخبار
- أسعار الخضار والفاكهة
- سوق الخضار والفاكهة اليوم
- أسعار الخضروات والفاكهة بمصر اليوم
- أسعار البصل اليوم بالطن
- الأسعار اليوم
- أسعار الخضار
- أسعار الخضار اليوم بالكيلو
- اسعار الفراخ اليوم
- جدول أسعار الخضار اليوم
- الموجز
- موقع الموجز
- جريدة الموجز