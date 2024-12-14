أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 14-12-2024 فى سوق العبور.. البطاطس بـ11 جنيها

أسعار الخضار والفاكهة.. تشهد أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت 14-12-2024 حالة من الاستقرار النسبي مع تنوع المعروض من المنتجات.

و مع اقتراب موسم الشتاء، يلاحظ بعض التغيرات في الأسعار بسبب العوامل الموسمية والطلب المتزايد على بعض الأصناف، في هذا التقرير، ينشر موقع الموجز أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 لتكون مرجعًا للمستهلكين وأصحاب المحلات التجارية.

أسعار الخضار والفاكهة

أسعار الخضروات والفواكه اليوم للمستهلك

تعد أسعار الخضروات والفاكهة من أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها عبر جوجل في الوقت الحالي، وذلك بسبب حالة التذبذب المستمرة التي تشهدها الأسواق في الآونة الأخيرة، وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الخضروات تشهد انخفاضات كبيرة تتراوح ما بين 50% إلى 60%.

وأوضح النجيب، في تصريحات صحفية، أن أسعار الطماطم والبطاطس شهدت انخفاضًا بنسب تتجاوز الـ 60%، بينما باقي الأصناف تشهد انخفاضات تتراوح بين 20% إلى 40%، حسب نوع الصنف، وأضاف أن هذا التراجع في الأسعار يعود إلى زيادة المعروض والعروات الشتوية، لافتًا إلى أن جميع المنتجات متوفرة بكميات كبيرة داخل الأسواق.

أسعار الخضار والفاكهة

أسعار الخضار اليوم

يتراوح سعر الطماطم من 3.5 إلى 6.5 جنيه

يتراوح سعر البطاطس من 6 إلى 11 جنيه

يتراوح سعر البصل الأبيض من 15 إلى 18 جنيه

يتراوح سعر البصل الأحمر من 10 إلى 14 جنيه

يتراوح سعر الكوسة من 10 إلى 15 جنيه

يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 6 إلى 8 جنيه

يتراوح سعر الفاصوليا من 7 إلى 10 جنيه



يتراوح سعر الباذنجان البلدي من 5 إلى 8 جنيه

يتراوح سعر الباذنجان الرومي من 3 إلى 7 جنيه

يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 4 إلى 12 جنيه

يتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي من 15 إلى 20 جنيه

يتراوح سعر الفلفل الرومي صوب من 15 إلى 20 جنيه

يتراوح سعر الفلفل الحامي البلدي من 12 إلى 18 جنيه

يتراوح سعر الفلفل الحامي صوب من 12 إلى 20 جنيه

أسعار الخضار والفاكهة



يتراوح سعر الفلفل الألوان (الأصفر، الأحمر، البرتقالي) من 30 إلى 45 جنيه

يتراوح سعر الملوخية من 5 إلى 8 جنيه

يتراوح سعر الخيار صوب من 12 إلى 16 جنيه

يتراوح سعر الخيار البلدي من 9 إلى 12 جنيه

يتراوح سعر البسلة من 20 إلى 35 جنيه

يتراوح سعر السبانخ من 8 إلى 10 جنيه

يتراوح سعر القلقاس من 12 إلى 15 جنيه

يتراوح سعر البطاطا من 3 إلى 8 جنيه

يتراوح سعر الثوم من 65 إلى 85 جنيه

يتراوح سعر اللفت من 2 إلى 4 جنيه

يتراوح سعر البنجر من 4 إلى 6 جنيه

يتراوح سعر القثاء من 5 إلى 8 جنيه

يتراوح سعر الخرشوف (5 وحدات كيلو الواحدة) من 25 إلى 40 جنيه

يتراوح سعر البصل الأخضر (الرابطة كيلو) من 15 إلى 20 جنيه

يتراوح سعر الكرات (10 ربطات كيلو الواحدة) من 7.5 إلى 12 جنيه

يتراوح سعر الخس (الرابطة 3 كيلو) من 6 إلى 7 جنيه

يتراوح سعر الخس المشرشر من 2 إلى 4 جنيه

يتراوح سعر الخس المر من 2 إلى 4 جنيه

يتراوح سعر الخس الأحمر من 2 إلى 4 جنيه

يتراوح سعر الخس كابوتشى من 6 إلى 9 جنيه

أسعار الخضار والفاكهة

يتراوح سعر الكرنب (الواحدة 3 كيلو) من 4 إلى 5 جنيه

يتراوح سعر الكرنب سلاطة (الواحدة 2 كيلو) من 15 إلى 20 جنيه

يتراوح سعر الكرنب الأحمر (الواحدة كيلو) من 15 إلى 20 جنيه

يتراوح سعر القرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3.5 إلى 5.5 جنيه

يتراوح سعر البروكلي من 10 إلى 12 جنيه

يتراوح سعر الكرفس (6 ربطات كيلو الرابطة) من 12 إلى 20 جنيه

يتراوح سعر الكرفس الفرنسي (6 ربطات كيلو) من 7.5 إلى 12 جنيه

يتراوح سعر الفجل الأحمر (الربطة كيلو) من 3 إلى 5 جنيه

يتراوح سعر الفجل الصيني من 3 إلى 5 جنيه

يتراوح سعر الفينوكيا من 3 إلى 5 جنيه

يتراوح سعر الشبت (100 رابطة كيلو) من 80 إلى 100 جنيه

يتراوح سعر البقدونس (100 رابطة كيلو) من 80 إلى 100 جنيه

يتراوح سعر الجرجير (100 رابطة كيلو) من 80 إلى 100 جنيه

يتراوح سعر الكسبرة (100 رابطة كيلو) من 80 إلى 100 جنيه

يتراوح سعر النعناع (100 رابطة كيلو) من 7.5 إلى 12 جنيه

يتراوح سعر السلق (10 رابطات كيلو الرابطة) من 7.5 إلى 12 جنيه

يتراوح سعر القرع العسل (الواحدة 6 كيلو) من 40 إلى 120 جنيه

يتراوح سعر الزعتر (الربطة كيلو) من 45 إلى 60 جنيه

يتراوح سعر عيش الغراب (كرتونة 2 كيلو) من 80 إلى 120 جنيه

يتراوح سعر روز ميري (الرابطة كيلو) من 45 إلى 60 جنيه

يتراوح سعر مرمرية (الرابطة كيلو) من 45 إلى 60 جنيه

أسعار الخضار والفاكهة

أسعار الفاكهة اليوم

يتراوح سعر البرتقال البلدي من 7 إلى 10 جنيه

يتراوح سعر البرتقال السكري من 7 إلى 10 جنيه

يتراوح سعر البرتقال أبو سرة من 8 إلى 12 جنيه

يتراوح سعر النارنج من 3 إلى 5 جنيه

يتراوح سعر اليوسفي من 12 إلى 22 جنيه

يتراوح سعر الجريب فروت من 7 إلى 15 جنيه

يتراوح سعر الليمون الحلو من 6 إلى 12 جنيه

يتراوح سعر الليمون البلدي من 26 إلى 36 جنيه

يتراوح سعر الليمون أضاليا من 3 إلى 7 جنيه

يتراوح سعر العنب المستورد الأصفر من 140 إلى 180 جنيه

يتراوح سعر العنب المستورد الأسود من 140 إلى 180 جنيه

يتراوح سعر التفاح الأمريكي الإيطالي (كرتونة 20 كيلو) من 50 إلى 100 جنيه

يتراوح سعر التفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيه

يتراوح سعر التفاح السوري اللبناني من 40 إلى 80 جنيه

يتراوح سعر البلح أم الفراخ من 8 إلى 14 جنيه

يتراوح سعر البلح الرملي من 8 إلى 16 جنيه

يتراوح سعر البلح سيوي من 35 إلى 75 جنيه

يتراوح سعر البلح بنت عيشة من 9 إلى 15 جنيه

يتراوح سعر البلح ثلاجة من 8 إلى 16 جنيه

يتراوح سعر الجوافة من 17 إلى 23 جنيه

يتراوح سعر الرمان من 17 إلى 30 جنيه

يتراوح سعر الفراولة من 25 إلى 45 جنيه

يتراوح سعر الكنتلوب من 12 إلى 16 جنيه

يتراوح سعر الكاكا من 22 إلى 32 جنيه

يتراوح سعر المانجو كيت من 35 إلى 50 جنيه

يتراوح سعر البطيخ 1 (8 : 10 كيلو) من 88 إلى 110 جنيه

يتراوح سعر البطيخ 2 (6 : 8 كيلو) من 54 إلى 72 جنيه

يتراوح سعر البطيخ 3 (4 : 6 كيلو) من 28 إلى 42 جنيه

يتراوح سعر الخوخ المستورد من 50 إلى 70 جنيه

يتراوح سعر النكتارين المستورد من 50 إلى 70 جنيه

أسعار الخضار والفاكهة



يتراوح سعر البرقوق المستورد (2 كيلو) من 50 إلى 90 جنيه

يتراوح سعر الحرنكش من 50 إلى 60 جنيه

يتراوح سعر الكمثرى المستوردة من 125 إلى 150 جنيه

يتراوح سعر الأناناس من 75 إلى 100 جنيه

يتراوح سعر النبق من 50 إلى 60 جنيه

يتراوح سعر الدوم من 20 إلى 40 جنيه

يتراوح سعر القشطة البلدي من 35 إلى 55 جنيه

يتراوح سعر قشطة عبد الرازق من 100 إلى 150 جنيه

يتراوح سعر الكيوي من 70 إلى 150 جنيه

يتراوح سعر أبو فروة من 65 إلى 80 جنيه

يتراوح سعر الباباظ من 9 إلى 15 جنيه

يتراوح سعر الأفوكادو من 70 إلى 150 جنيه

يتراوح سعر الجنزبيل من 70 إلى 150 جنيه

يتراوح سعر موز وليم من 15 إلى 19 جنيه

يتراوح سعر موز مغربي من 15 إلى 19 جنيه

يتراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيه

يتراوح سعر موز بيكو من 18 إلى 22 جنيه

يتراوح سعر موز مستورد من 40 إلى 60 جنيه

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