سعر الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في السوق المحلي

حالة من الاستقرار يشهدها سوق الأرز المحلي خلال الأيام الأخيرة، حيث حافظت أسعار الأرز الشعير والأبيض على مستوياتها الحالية،فكمسعر الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في السوق المحلي؟

يحرص المستهلكين والتجار على معرفة أسعار السلع الغذائية الأساسية ويستعرض الموجز في السطور التالية أسعار الأرز الشعير.

- سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم 17 ديسمبر 2024 حوالي 16,000 جنيه مصري، بينما استقر سعر الأرز الشعير رفيع الحبة عند 14,000 جنيه للطن.

- الأرز الأبيض، سجل طن الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% حوالي 25,000 جنيه، في حين بلغ سعر طن الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% نحو 22,000 جنيه.

أرز

ما هي أسباب استقرار الأرز حاليًا؟

تنوعت العوامل في استقرار أسعار الأرز في الوقت الحالي ومنها:

زيادة الإنتاج المحلي، حيث شهد زيادة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل التطورات التي شهدها قطاع الزراعة وتطبيق التقنيات الحديثة في الزراعة.

ولعل من أسباب استقراره هو المخزونات الاستراتيجية من الأرز على توفير استقرار في الأسعار وتلبية احتياجات السوق المحلي، بجانب سياسات الحكومة والتي تسعى إلى تحقيق التوازن بين مصالح المزارعين والمستهلكين، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تضمن استقرار الأسعار.

ما أهمية الأرز للاقتصاد المصري؟

الأرز هو أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر، حيث يدخل في صناعة العديد من المنتجات الغذائية، ويوفر فرص عمل للآلاف من المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي.

وبجانب ذلك يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين من هذا المنتج الأساسي.

جدير بالذكر أنه تعتبر أسعار الأرز مؤشرًا في غاية الأهمية وذلك على الحالة الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد، كما تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنينـ لذلك، فإن الحفاظ على استقرار أسعار الأرز وتوفيرها بأسعار مناسبة يعد هدفًا استراتيجيًا للدولة المصرية.

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