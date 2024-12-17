البنك المركزي المصري يستضيف أول اجتماع للجنة الاستقرار المالي الإفريقي

أول اجتماع للجنة الاستقرار المالي الإفريقي.. استضاف البنك المركزي المصري الاجتماع الأول للجنة الاستقرار المالي الإفريقي والتي استمرت فعاليتها ثلاث أيام في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2024، تحت رعاية حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري, وذلك في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين مصر والدول الإفريقية، وفقًا للتوجهات الرئاسية.

افتتاح فعاليات الاجتماع الأول للجنة الاستقرار المالي الإفريقي

افتتح طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، الاجتماع بالنيابة عن المحافظ حسن عبد الله, والذي حضره محمود وائيش، رئيس لجنة الاستقرار المالي الإفريقي وممثل بنك موريشيوس المركزي، والدكتور جولاسي أولوفادي، السكرتير التنفيذي لجمعية البنوك المركزية الإفريقية، إلى جانب ممثلي البنوك المركزية الإفريقية ومسؤولي قطاعي مراقبة المخاطر والتعاون الإفريقي بالبنك المركزي المصري.

أوضح طارق الخولي في كلمته الافتتاحية أن الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو بناء نظام مالي إفريقي مستقر وأكثر تناغمًا, مشددًاعلى ضرورة التنسيق بين الدول الإفريقية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مع تمثيل النظام المالي للقارة بصوت موحد على الساحة الدولية, ومشيرًا إلى أهمية تبني أطر مالية مشتركة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.

البنك المركزي المصري

إنشاء لجنة الاستقرار المالي الإفريقي

تُعد لجنة الاستقرار المالي الإفريقي خطوة محورية لتعزيز الأنظمة المالية في القارة، إذ ستكون الجهة المسؤولة عن إصدار أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى البنوك المركزية الإفريقية.

ويستهدف التقرير تحليل المخاطر المالية الكلية، تطوير الأدوات التحليلية، وتقديم حلول استباقية لتفعيل السياسات الاحترازية الكلية، مما يسهم في حماية استقرار الأنظمة المالية بالدول الإفريقية.

البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري يقترح تأسيس اللجنة خلال اجتماع موريشيوس

جاء مقترح إنشاء لجنة الاستقرار المالي الإفريقي من محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، خلال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنوك المركزية الإفريقية الذي عُقد في 4 سبتمبر 2024 بموريشيوس, والذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي في القارة الإفريقية، عبر تبني سياسات احترازية فعالة تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.

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