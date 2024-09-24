بالتفاصيل تعرف على حصيلة بيع البنك المركزي المصري سندات خزانة ثابتة العائد

أصدر البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 24-9-2024، بيانا كشف خلاله أنه تمكن من بيع، سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 54.45 مليار جنيه، وبمتوسط عائد مرجح سجل نحو 24.801%، وتفوض وزارة المالية البنك المركزي المصري، على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه.

وأكد البنك المركزي المصري، أن وزارة المالية قد طرحت سندات ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه، وتقدمت البنوك والمؤسسات بنحو 262 عرضًا بقيمة 90.017 مليار جنيه، طالبة متوسط عائد مرجح بلغ نحو 25.095%، كما أكد البنك المركزي المصري، أنه سيتم طرح أذون استحقاق 91 يوما بقيمة 40 مليار جنيه.

بيع سندات البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري يطرح سندات ثابتة العائد



وتُعرف سندات الخزانة بكونها عبارة عن صكّ تصدره الشركات أو الدول، ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعدُّ بمثابة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصيرًا أو متوسطًا، ويتراوح بين سنتين و20 عامًا.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تُموَّل وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.

عطاءات أدوات الدين الحكومي

يطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023 /2024.

قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري خلال اجتماعهـا الأخير الخميس 5 سبتمبر الجاري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

موعد إجتماع البنك المركزي المصري

يمثل الاجتماع السادس للجنة السياسات النقدية والمقرر انعقاده يوم 17 اكتوبر المقبل، أهمية كبيرة في ظل ترقب لما سيحدث في أسعار الفائدة بعد رفعها بقيمة 8% خلال الاجتماعين الأول والثاني خلال فبراير ومارس الماضيين بنسبة 2% و6% على التوالي، بينما تم الإبقاء عليها كما هي خلال الاجتماعات الثالث والرابع والخامس خلال مايو ويوليو وسبتمبر.

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