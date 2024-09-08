ميعاد اجتماع البنك المركزي القادم وتوقعات سعر الفائدة

تترقب الأوساط المالية وأصحاب الأعمال ميعاد اجتماع البنك المركزي المصري القادم، المقرر عقده يوم الخميس، 17 أكتوبر 2024، لتحديد مصير أسعار الفائدة. يأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة من الاجتماعات التي شهدت تثبيت أسعار الفائدة، بما في ذلك الاجتماعات السابقة في 23 مايو، 18 يوليو، و5 سبتمبر 2024، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

ميعاد اجتماع البنك المركزي المصري القادم 2024

في هذا التقرير، نبرز تفاصيل ميعاد اجتماع البنك المركزي المصري القادم، الذي سيعقد في 17 أكتوبر 2024. خلال هذا الاجتماع، ستقوم لجنة السياسات النقدية بمراجعة وتحديد سعر الفائدة، والذي كان قد شهد تغييرات كبيرة في الاجتماعات السابقة.

مواعيد اجتماعات البنك المركزي المتبقية في 2024

بجانب اجتماع 17 أكتوبر، يُنتظر أن تعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعها السابع يوم الخميس، 21 نوفمبر 2024، على أن يكون الاجتماع الأخير للعام الجاري يوم 26 ديسمبر 2024.

مواعيد عمل البنوك في مصر

تعمل البنوك في مصر من الساعة 8:30 صباحًا حتى 3 عصرًا، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في حين يعمل الموظفون من الساعة 8 صباحًا حتى 4 عصرًا.

توقعات سعر الفائدة في الاجتماع المقبل

في الاجتماع الأخير الذي عُقد في 5 سبتمبر 2024، قررت لجنة السياسات النقدية الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 27.25%، 28.25%، و27.75% على التوالي، مع الحفاظ على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

يتوقع الخبراء المصرفيون أن يشهد الاجتماع القادم استمرار تثبيت أسعار الفائدة أو حتى خفضها بنسبة 1%، خاصةً في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية، حيث يعد هذا الاجتماع حاسمًا لتحديد اتجاه أسعار الفائدة في المستقبل القريب، وذلك بعد سلسلة من التثبيتات والتعديلات التي شهدها العام الجاري.

يمثل الاجتماع السادس للجنة السياسات النقدية والمقرر له يوم 17 اكتوبر المقبل، أهمية كبيرة في ظل ترقب لما سيحدث في أسعار الفائدة بعد رفعها بقيمة 8% خلال الاجتماعين الأول والثاني خلال فبراير ومارس الماضيين بنسبة 2% و6% على التوالي، بينما تم الإبقاء عليها كما هي خلال الاجتماعات الثالث والرابع والخامس خلال مايو ويوليو وسبتمبر.

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