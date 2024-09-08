تراجع عجز الميزان التجاري إلى 2.87 مليار دولار في يونيو 2024

تراجعت قيمة عجز الميزان التجاري 2.87 مليار دولار خلال شهر يونيو 2024، مقابل 3.02 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق، مسجلةً انخفاضًا بنسبة 5.1٪، وذلك بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول مؤشرات التجارة الخارجية لشهر يونيو 2024.

التجارة الخارجية

الصادرات

وأوضح جهاز الإحصاء في بيان اليوم الأحد، حصل الموجز على نسخة منه، أن قيمة الصادرات انخفضت بنسبة 1.6٪، حيث بلغت 3.13 مليار دولار خلال شهر يونيو 2024، مقارنة بـ3.18 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع قيمة صادرات بعض السلع، من بينها:

الأسمدة بنسبة 42.9٪.

البترول الخام بنسبة 64.6٪.

قضبان وأعمدة وأسلاك حديد بنسبة 23.7٪.

البصل الطازج بنسبة 25.4٪.

على الجانب الآخر، ارتفعت صادرات بعض السلع خلال نفس الفترة، ومن أبرزها:

منتجات البترول بنسبة 56.3٪.

الملابس الجاهزة بنسبة 5.5٪.

الفواكه الطازجة بنسبة 24.3٪.

العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 12.4٪.

حركة الصادرات والواردات

الواردات

انخفضت قيمة الواردات بنسبة 3.3٪، حيث بلغت 6.0 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنة بـ6.21 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي. ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع واردات بعض السلع، منها:

القمح بنسبة 21.5٪.

الأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 11.9٪.

اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 4.2٪.

الذرة بنسبة 28.6٪.

في المقابل، ارتفعت واردات بعض السلع، منها:

منتجات البترول بنسبة 49.8٪.

مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 33.6٪.

مواد كيميائية عضوية وغير عضوية بنسبة 5.8٪.

الغاز الطبيعي بنسبة 39.6٪.

يعد عجز الميزان التجاري في مصر من المواضيع الاقتصادية المهمة التي يرصدها جهاز الإحصاء بشكل دوري، حيث يعكس الميزان التجاري الفارق بين قيمة الصادرات والواردات للبلاد، وتُظهر البيانات الخاصة بعجز الميزان التجاري مدى الفجوة الاقتصادية بين ما تصدره مصر من سلع وخدمات وما تستورده من الخارج.

اقرأ أيضا:

رقم صادم للإناث.. الإحصاء يعلن مؤشرات هامة حول معدل الأمية في مصر

الإحصاء يعلن مفاجأة في معدل التضخم خلال يونيو 2024







