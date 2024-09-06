عقب تثبيت الفائدة.. كيف تأثر سعر الذهب اليوم بعد 24 ساعة من قرار البنك المركزي المصري؟

بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة والإبقاء على سعر عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25%، 28.25%، و27.75% على الترتيب، تساءل الكثير من المهتمين بالمعدن الأصفر والأسواق المالية عن تأثير هذا القرار على أسعار الذهب، نستعرض في هذا التقرير عبر الموجز مدى تأثر أسعار الذهب في مصر بعد مرور 24 ساعة على قرار تثبيت الفائدة.

تأثير قرار البنك المركزي على أسعار الذهب في مصر

حتى الآن، لم يطرأ أي تغيير كبير على سعر الذهب في مصر منذ قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، حيث حافظت أسعار الذهب على مستوياتها المرتفعة، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند زيادة بنحو 10 جنيهات، وهو السعر الذي سُجل قبل إعلان قرار تثبيت الفائدة.

أسعار الذهب عالميًا وتأثير البيانات الاقتصادية

على المستوى العالمي، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، حيث يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية التي من شأنها التأثير على قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض أسعار الفائدة. ارتفعت احتمالات خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر، حيث زادت من 34% الأسبوع الماضي إلى 41%.

فقد ارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.05% ليصل إلى 2518.64 دولار للأوقية في المعاملات الفورية، بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوع عند 2523.29 دولار في الجلسة السابقة، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.22% لتصل إلى 2548.70 دولار للأوقية.

أداء المعادن النفيسة الأخرى

الفضة: انخفضت بنسبة 0.03% إلى 28.80 دولار للأوقية.

البلاتين: ارتفع بنسبة 0.87% ليصل إلى 932.20 دولار للأوقية.

البلاديوم: انخفض بنسبة 0.24% ليصل إلى 938.52 دولار للأوقية.

يثير تثبيت الفائدة في مصر تساؤلات حول التأثير المتوقع على أسعار الذهب، لكن حتى الآن، حافظ المعدن الأصفر على استقراره في الأسواق المحلية، بينما تستمر الأسواق العالمية في مراقبة البيانات الاقتصادية الأمريكية لتحديد الاتجاهات المستقبلية لأسعار الذهب.