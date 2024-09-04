المعدن الأصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم في مصر 4-9-2024
سعر الذهب اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024، من المواضيع الهامة التي تحظى باهتمام كبير في مصر، إذ يحرص الكثير من الأشخاص على متابعة تطورات المعدن الأصفر لحظة بلحظة.
وفي الفترة الماضية، شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية حالة من عدم الاستقرار، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن سعر الذهب اليوم الأربعاء.
أسعار الذهب عالميا
وكان سعر الذهب الفوري قد بلغ 2498.87 دولار للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من أسبوع في الجلسة الماضية بسبب ارتفاع الدولار، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% إلى 2530.70 دولار.
وقال محللون إن سوق الذهب منقسمة بين التركيز على مدى عمق تخفيضات بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر والتخفيضات في الاجتماعين التاليين.
متى
ينزل سعر الذهب
ويتوقع المتداولون أن تكون هناك فرصة بنسبة 31% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية الذي سيعقده بنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 سبتمبر ، وفرصة بنسبة 69% لخفض بمقدار ربع نقطة.
وسيراقب المستثمرون تقرير الوظائف في الولايات المتحدة يوم الجمعة، في حين يمكن أن توفر مسوحات معهد إدارة التوريدات، وفرص العمل المتاحة في JOLTS وتقرير التوظيف ADP أدلة على مسار خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024
سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024، نحو: 2897.1 جنيه.
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024
حافظ سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024، على استقراره ليسجل نحو: 3380 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024
استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024 وسجل نحو: 3862.9 جنيه.
سعر الذهب والسبائك اليوم
- سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 11,281
- سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 22,348
- جنية الذهب 8ج عيار 21: 36,101
- جنية الذهب 8ج عيار 22: 37,820
- جنية الذهب 8ج عيار 24: 41,258
- سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 44,180
- سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 87,759
- سعر سبيكة الذهب أوقية: 130,541
- سبيكة الذهب نصف أونصة: 68,374
- سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 136,079
- سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 217,893
- سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 434,926
- سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 51,531
- سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,327,770
- سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,167,753
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