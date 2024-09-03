للمرة الثالثة.. تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3-9-2024

سعر الذهب اليوم.. شهد سعر الذهب حالة من التراجع الملحوظ للمرة الثالثة على التوالي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3-9-2024, وترصد جريدة “الموجز” سعر الذهب اليوم الثلاثاء, وفقًا لآخر تحديث معلن من الشعبة العامة للذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم



سجّل سعر الذهب عيار 21 اليوم ، الأكثر شيوعًا والمفضل لدى المقبلين على الزواج، نحو 3390 جنيهًا للشراء و3370 جنيهات للبيع.

سعر الذهب عيار 24 اليوم



وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3874 جنيهًا للشراء و3851 جنيهًا للبيع، وهو العيار الأنقى والأغلى في السوق.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 22 اليوم



بلغ الذهب عيار 22 سعر 3551 جنيهًا للشراء و3530 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 18 اليوم



حقق الذهب عيار 18 سعر 2906 جنيهًا للشراء و2889 جنيهًا للبيع، ويُعد الخيار المثالي لمحبي التصميمات الحديثة بأسعار أقل.

أسعار الذهب

سعر الذهب عيار 14 اليوم



وصل سعر الذهب عيار 14 إلى 2260 جنيهًا للشراء و2246 جنيهًا للبيع، موجهًا للباحثين عن الخيارات الأكثر اقتصادية.

سعر أونصة الذهب اليوم



استقر سعر أونصة الذهب عند 2493 دولار للشراء و2492.5 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم



بلغ سعر الجنيه الذهب 27120 جنيهًا للشراء و27100 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عالميًا

شهدت الأسواق العالمية استقرارًا في أسعار الذهب بعد انخفاض بنسبة 1% في الجلسة السابقة, وسجلت المعاملات الفورية سعر 2502.89 دولار للأونصة، بعدما انخفض إلى 2494.15 دولار يوم الجمعة، رغم تحقيق مكاسب شهرية في أغسطس.

ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% إلى 2535 دولارًا، مدفوعة ببيانات التضخم الأمريكي التي أشارت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة بأقل من المتوقع خلال الشهر الجاري.

توقعات أسعار الذهب

استقر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي بنسبة 0.2% في يوليو، ما يتفق مع التوقعات، عقب ارتفاع بنسبة 0.1% في يونيو.

ومع ذلك، لا يزال هناك توقعات بأن يبدأ البنك المركزي الأمريكي دورة خفض معدلات الفائدة في اجتماعه المقبل يومي 17 و18 سبتمبر، مع احتمالات بنسبة 67% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، و33% لخفضها بمقدار 50 نقطة أساس.

يُعد الذهب، الذي لا يدر عائدًا، من الأصول التي تميل أسعارها للارتفاع عند انخفاض معدلات الفائدة، مما يضيف أفقًا إيجابيًا للمستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن في الأسواق المضطربة.

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