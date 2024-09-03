ارتفاع أسعار الذهب العالمي مع ترقب تخفيضات الفائدة الأمريكية

أسعار الذهب.. سجلت أسعار الذهب العالمي ارتفاعًا اليوم الثلاثاء، وسط تفاؤل متزايد بتوجه البنك الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة هذا الشهر, تزامنًا مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأمريكية القادمة، يأمل العديد في أن توفر هذه البيانات مزيدًا من الوضوح حول حجم تخفيضات الفائدة المنتظرة، وفقًا لما أوردته شبكة «CNBC».

أداء أسعار الذهب العالمي

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 0.2% لتصل إلى 2504.02 دولار للأوقية، بعد أن لامست أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع خلال الجلسة السابقة نتيجة ارتفاع الدولار, وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% لتسجل 2535.90 دولار.

نظرة على سوق الذهب

وأوضح بيتر فيرتيج، محلل أبحاث السلع، أن سوق الذهب يتأثر بالجدل الدائر في الولايات المتحدة بشأن مدى قوة البنك الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه في سبتمبر الجاري، وأيضًا في الاجتماعين التاليين, وفقًا لتصريحاته مع شبكة «CNBC».

توقعات خفض الفائدة الأمريكية

وترصد جريدة “الموجز” خلال الستور التالية توقعات خفض الفائدة الأمريكية, وجاءت كالتالي:

أظهرت توقعات المتداولين أن هناك فرصة بنسبة 31% لخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع البنك الفيدرالي المقرر عقده في الفترة من 17 إلى 18 سبتمبر، بينما يُرجح بنسبة 69% خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط.

سعر الذهب

ترقب بيانات الوظائف الأمريكية

ومع استمرار حالة الترقب، توجه اهتمام المستثمرين الآن نحو تقرير الوظائف الأمريكية المقرر صدوره يوم الجمعة المقبل، إذ يسعون للحصول على إشارات أوضح بشأن مسار تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي, وتعد هذه البيانات حاسمة في تحديد السياسة النقدية المستقبلية للبنك، مما يجعلها نقطة محورية في توقعات الأسواق.

سعر الذهب

استقر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي بنسبة 0.2% في يوليو، ما يتفق مع التوقعات، عقب ارتفاع بنسبة 0.1% في يونيو.

ومع ذلك، لا يزال هناك توقعات بأن يبدأ البنك المركزي الأمريكي دورة خفض معدلات الفائدة في اجتماعه المقبل يومي 17 و18 سبتمبر، مع احتمالات بنسبة 67% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، و33% لخفضها بمقدار 50 نقطة أساس.

يُعد الذهب، الذي لا يدر عائدًا، من الأصول التي تميل أسعارها للارتفاع عند انخفاض معدلات الفائدة، مما يضيف أفقًا إيجابيًا للمستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن في الأسواق المضطربة.

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