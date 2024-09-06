أسعار الذهب تتجه نحو أعلى مستوياتها الأسبوعية قبيل تقرير الوظائف الأمريكي

أسعار الذهب..سجل سعر الذهب اليوم الجمعة ارتفاعًا ملحوظًا، مقتربًا من أعلى مستوياته خلال الأسبوع، قبيل صدور تقرير الوظائف الأمريكي المقرر في وقت لاحق من الجلسة, بينما يتجه المعدن النفيس نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، تبقى الأسواق متوترة بانتظار النتائج التي قد تؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب.

تداولات الذهب اليوم

حافظ الذهب على تداولاته ضمن نطاق محدود حول 2515 دولارًا للأونصة، مسجلًا أعلى مستوى عند 2521 دولارًا وأدنى مستوى عند 2513 دولارًا، وفقًا لتحليل "جولد بيليون".

ارتفع أمس سعر الذهب بنسبة 0.9%، وسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 2523 دولارًا للأونصة، مقتربًا من أعلى مستوى تاريخي بلغ 2531 دولارًا في أغسطس الماضي.

توقعات خفض أسعار الفائدة وتأثيرها

وترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية توقعات خفض أسعار الفائدة وتأثيرها, وجاءت كالتالي:

تزايدت الرهانات في الأسواق المالية على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه المقبل يومي 17-18 سبتمبر، بينما ارتفعت التوقعات إلى 41% من 34% قبل أسبوع.

من المتوقع أن تقدم بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، المزمع إصدارها لاحقًا اليوم، مزيدًا من الوضوح حول هذه التوقعات.

سعر الذهب اليوم

وأظهر تقرير الوظائف علامات ضعف في سوق العمل، فقد ترتفع أسعار الذهب قليلاً، رغم احتمال حدوث تقلبات في السوق, ومع ذلك، يبدو أن الأسعار جاهزة لاختبار مستويات مرتفعة جديدة.

أداء الذهب منذ بداية العام

ارتفع سعر الذهب بنسبة 22% منذ بداية العام، وأظهرت التداولات تمسك المستثمرين بالمعدن النفيس وعدم رغبتهم في التخلي عنه, ويعزى هذا التمسك إلى استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط ومناطق أخرى حول العالم، بالإضافة إلى شراء البنوك المركزية للذهب وزيادة احتياطاتها على حساب الدولار.

سعر الذهب اليوم

البيانات الأمريكية وأداء سوق العمل

أظهرت البيانات الأمريكية التي صدرت منذ بداية الأسبوع انخفاضًا في فرص العمل المتاحة إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات ونصف، بالإضافة إلى تسجيل الاقتصاد وظائف جديدة في القطاع الخاص بأقل معدل منذ ثلاث سنوات ونصف أيضًا, وتعكس هذه الأرقام تراجعًا في أداء سوق العمل.

تصريحات البنك الفيدرالي وتوقعات السياسة النقدية

أشار رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إلى عدم رغبته في رؤية مزيد من التراجع في قطاع العمالة، وأوضح أن الوقت قد حان لتغيير السياسة النقدية, وستساهم تغييرات تقرير الوظائف اليوم بشكل كبير في تحديد قرار البنك الفيدرالي القادم.

تدفقات صناديق الذهب العالمية

أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع التدفقات إلى صناديق الذهب المتداولة العالمية المدعومة بالذهب لمدة أربعة أشهر متتالية، بقيادة الصناديق الأمريكية والغربية, وارتفعت الأصول المدارة العالمية بنسبة 20% منذ بداية العام، لتصل إلى ذروة جديدة قدرها 257 مليار دولار أمريكي بنهاية الشهر.

بلغ حجم التدفقات النقدية إلى صناديق الذهب في أغسطس صافي 28.5 طن، مقارنة بـ47.7 طن في يوليو، مما يعكس زيادة في الطلب.

شهدت الهند، في أغسطس، زيادة في الطلب على الذهب بعد خفض الرسوم الجمركية الكبيرة في أواخر يوليو, قوبل هذا الخفض بزيادة في اهتمام الشراء من تجار المجوهرات والمستهلكين، مما ساهم في دعم الطلب على الذهب.

أسعار الذهب في مصر

ارتفعت أسعار الذهب في مصر منذ جلسة الأمس، مدفوعة بارتفاع سعر أونصة الذهب العالمية واقترابها من أعلى مستوى تاريخي. سجل الذهب عيار 21، الأكثر شيوعًا، تداولات اليوم عند 3405 جنيهات للجرام، ليصل حاليًا إلى 3400 جنيه للجرام, وسجل السعر انخفاضًا يوم أمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند 3400 جنيه بعد أن افتتح عند 3390 جنيهًا، حسب تحليل "جولد بيليون".

تأثير العوامل المحلية

ساهم ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمية في زيادة السعر المحلي، مع ثبات العوامل المحلية الأخرى, وشهد سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية تحركات ضعيفة خلال جلسة الأمس، مما جعل سعر الذهب المحلي يتماشى مع التغيرات العالمية.

قرار البنك المركزي المصري

أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة خلال اجتماعه الأخير، وذلك للاجتماع الثالث على التوالي. استقر سعر عائد الإيداع عند 27.25%، وسعري الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 28.25% و27.75% على الترتيب.

أوضح البنك أن قرار تثبيت الفائدة يعكس المستجدات الأخيرة وتوقعات النمو والتضخم على المستويين المحلي والعالمي.

يذكر أن البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من العام الجاري لمواجهة التضخم المرتفع, ويرى البنك حاليًا أن بقاء أسعار الفائدة ثابتة مناسب للفترة الحالية حتى يتراجع معدل التضخم بشكل ملحوظ ومستدام، ويعتمد في تحركاته على توقعات معدلات التضخم وليس على مستويات التضخم الحالية.

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