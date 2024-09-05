تعرف على سبب انخفاض سعر الذهب في مصر.. إنفوجراف

سبب انخفاض سعر الذهب في مصر.. يواصل المعدن الأصفر حالة من التقلبات هذه الأيام إذ شهد بمحلات الصاغة اليوم الخميس الموافق 5-9-2024، حالة من التراجع الملحكوظ بحسب منصة إي صاغة.

وبناءً على ذلك، ارتفعت مؤشرات البحث حول سبب انخفاض سعر الذهب في مصر، خاصة وأنه يُعد من الأصول الثمينة التي يتأثر سعرها بعدة عوامل اقتصادية محلية ودولية.

سبب انخفاض سعر الذهب في مصر

الموجز يتناول سبب انخفاض سعر الذهب في مصر، حيث يتأثر بشكل كبير بالتغيرات التي تحدث في السوق العالمي للذهب، علمًا بأن السوق المصري يعتمد على سعر الأوقية الذهبية عالميًا، وكلما انخفضت الأسعار عالميًا، ينعكس ذلك بشكل مباشر على السوق المصري.

ومن ضمن الأسباب التي تؤدي إلى تراجع أسعار الذهب عالميا الآتي:

الأسباب التي تؤدي إلى تراجع أسعار الذهب عالميا

تحسن أداء الاقتصاد العالمي، إذ أنه عندما يتحسن الاقتصاد، يميل المستثمرون إلى الابتعاد عن الأصول الآمنة مثل الذهب، ويتجهون نحو الأصول ذات العائد المرتفع مثل الأسهم والعقارات.

رفع أسعار الفائدة العالمية، نظرًا لأن قيام البنوك المركزية الكبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة يؤدي إلى تراجع الطلب على الذهب، حيث يصبح الاستثمار في السندات ذات العوائد المرتفعة أكثر جاذبية.

قيمة الجنيه المصري أمام الدولار

كما أن سبب انخفاض سعر الذهب في مصر يأتي من العوامل المحلية المؤثرة على سعر المعدن الأصفر هو استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، ويُعتبر الذهب في مصر سلعة مستوردة، ويتم تسعيره بالدولار الأمريكي، وبالتالي فإن تحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار يساهم في تقليل تكلفة استيراد الذهب، مما يؤدي إلى انخفاض سعره محليًا، وعلى العكس، عندما تنخفض قيمة الجنيه المصري، يرتفع سعر الذهب.

ويدخل أيضًا انخفاض الطلب المحلي على شراء الذهب ضمن سبب انخفاض سعر الذهب في مصرنظرًا للآتي:

ارتفاع تكلفة المعيشة، فمع زيادة الضغوط الاقتصادية على الأفراد، يقل الإقبال على شراء الذهب، سواء للاستثمار أو الزينة. تراجع القدرة الشرائية، حيث أن انخفاض دخل الأفراد يجعل شراء الذهب أقل أولوية، مما يؤدي إلى تراجع الطلب عليه وبالتالي انخفاض سعره.

سبب انخفاض سعر الذهب في مصر

وفي بعض الحالات، قد تلجأ الحكومة المصرية إلى إجراءات اقتصادية تؤثر بشكل غير مباشر على أسعار الذهب، فعلى سبيل المثال؛ السياسات الضريبية، وزيادة المعروض من خلال الاستيراد أو طرح مخزونات جديدة، قد يؤدي ذلك إلى تراجع أسعاره.

أسعار الذهب في مصر

كما أن التوترات السياسية والاقتصادية المحلية والدولية لها تأثير مباشر على سعر الذهب، ولهذا يعتبر المعدن الأصفر ملاذًا آمنًا في فترات عدم الاستقرار، وتوجد أيضًا عوامل موسمية تؤثر على أسعار الذهب في مصر، حيث يزيد الطلب على الذهب في أوقات معينة مثل، مواسم الزواج والأعياد والمناسبات في المقابل، في الفترات التي يقل فيها الإقبال على شراء الذهب، قد تنخفض أسعاره نتيجة تراجع الطلب.

وخلال السطور التالية، الموجز يواصل رصد آخر تحديث طرأ على سعر الذهب اليوم مع ختام تعاملات الخميس الموافق 5-9-2024، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، بنهاية اليوم بحسب منصة «اي صاغة».

سعر الذهب اليوم بختام التعاملات

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل ​​سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3885.75 جنيه للبيع ونحو 3862.75 جنيه للشراء.

سبب انخفاض سعر الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 22

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 محليًّا نحو 3562 جنيه للبيع ونحو 3541 جنيهًا للشراء .

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 محليًّا نحو 3400 جنيهًا للبيع ونحو 3380 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 18 نحو 2914.25 جنيه للبيع ونحو 2897.25 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2266.75 جنيه للبيع ونحو 2253.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 27200 جنيهًا.

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