أحدث أسعار الذهب اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024 في مصر.. السبائك بكام؟

أسعار الذهب اليوم..استهل سعر الذهب في مصر تعاملات اليوم الخميس، 5 سبتمبر 2024، عند نفس مستويات إغلاق الأمس، والتي شهدت نشاطًا ملحوظًا بفضل انتعاش سوق الذهب العالمية, وأحدثت تصريحات جيروم باول، محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حول خفض سعر الفائدة خلال هذا الشهر، تأثيرًا إيجابيًا على سعر أوقية الذهب عالميًا.

أسعار الذهب اليوم

يعد سعر الذهب اليوم من أكثر الخدمات بحثًا عبر محرك جوجل, لذا ترصد جريدة “الموجز” سعر الذهب اليوم الخميس 5-9-2024 في مصر, وفقًا لشعبة العامة للذهب, وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تداول سعر جرام الذهب عيار 24 عند حوالي 3868 جنيهًا للبيع، و3845 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3385 جنيهًا للبيع و3365 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2901 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الشراء نحو 2884 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2256 جنيهًا للبيع، بينما سجل سعر الشراء نحو 2243 جنيهًا.

أسعار سبائك الذهب اليوم

سجلت أسعار سبائك الذهب اليوم كالتالي:

سعر سبائك الذهب اليوم

سبيكة الذهب عيار 24 بوزن 1 جرام بلغ سعرها 3868 جنيهًا.

سبيكة الذهب بوزن 2.5 جرام وصل سعرها إلى 9670 جنيهًا.

سبيكة الذهب بوزن 5 جرامات حققت سعرًا قدره 19340 جنيهًا.

سبيكة الذهب بوزن 10 جرامات ناهز سعرها 38680 جنيهًا.

سبيكة الذهب بوزن 31.1 جرام (أوقية الذهب) سجلت نحو 120294 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم

سجل الجنيه الذهب عيار 21 اليوم سعرًا قدره 27080 جنيهًا، وهو السعر دون احتساب المصنعية أو الدمغة أو الضريبة.

سعر مصنعية الذهب عيار 21 اليوم

عادةً ما يتراوح سعر المصنعية والضريبة للمشغولات الذهبية عيار 21 بين 170 و200 جنيه, بينما تبدأ مصنعية الذهب المستعمل من 35 جنيهًا, ويتم إضافة سعر المصنعية إلى سعر الجرام، ويختلف من تاجر لآخر بناءً على تصميم المشغولات وطريقة صناعتها والمواد المضافة إليها.

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