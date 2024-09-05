سعر الذهب اليوم الخميس 2024 في مصر.. عيار 18 بكام ؟

سعر الذهب اليوم في مصر .. من أكثر التساؤلات التي تشغل محركات البحث المختلفة مع بداية صباح يوم الخميس 5-9-2024، حيث مالت أسعار الذهب صباح اليوم الخميس في مصر إلى الاستقرار، بعد آخر انخفاض سجلته داخل محلات الصاغة المصرية للبيع والشراء، جاء ذلك بالتزامن مع وصول أسعار الذهب عالميا إلى 2477 دولارا.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية



ويتسائل الكثير من الناس عن سعر الذهب اليوم فى مصر ويعرض الموجز خلال السطور التالية عن سعر الذهب اليوم فى مصر وعن آخر تحديث لسعر الذهب، وسعر الذهب عالميا بالدولار، وفقًا للشعبة العامة للذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 3862 جنيهًا للبيع، مقابل 3840 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة 3380 جنيهًا للبيع مقابل 3360 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2897 جنيهًا للبيع مقابل 2880 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 2259 جنيه للبيع مقابل 2246 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

شهد الجنيه الذهب عيار 21 اليوم استقرارا داخل أسواق الصاغة المحلية ليسجل 27040 جنيها للبيع مقابل 26880 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب بالدولار

عالميا سجلت أونصة الذهب اليوم 2477 دولارا للبيع مقابل 2476 دولارا للشراء.

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